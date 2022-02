Giorgio Armani stilista Margherita Mazzucco e Matteo Romano, Sanremo 2022/ Stile e…

Giorgio Armani, stilista di Margherita Mazzucco

Giorgio Armani torna protagonista di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e lo fa traducendo il concetto di gentilezza nei look scelti per alcuni dei volti della kermesse che si sono affidati alla sua eleganza rassicurante. E’ il caso di Margherita Mazzucco, la giovane attrice napoletana, protagonista de L’Amica Geniale e tra gli ospiti di oggi sul palcoscenico del Teatro Ariston. Top secret sulla scelta dell’abito ma è possibile che non mancheranno cristalli e paillettes, come la scelta fatta per Maria Chiara Giannetta che vedremo nella serata di venerdì.

Matteo Romano da Tik Tok a Sanremo 2022/ "Metabolizzerò tutto quando sarà finito"

Sicuramente Armani ha dimostrati di sapersi districare perfettamente tra varie generazioni, passando dal vestire divi del calibro di Gianni Morandi ed appunto l’attrice rivelazione Maria Chiara Giannetta (che vedremo in un doppio abito Armani Privè), passando per i protagonisti più giovani della kermesse canora del calibro di Margherita Mazzucco, l’attrice di Lenù Greco nella fiction Rai, fino a Matteo Romano, tra i Big dopo l’esperienza di Sanremo Giovani.

Testo Virale, canzone Matteo Romano/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Matteo Romano veste Emporio Armani

Anche il 19enne Matteo Romano, giovanissimo tiktoker, si è affidato al genio ed all’eleganza incontrastata di Giorgio Armani. Nelle ore precedenti all’esordio della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, il quotidiano Il Corriere della Sera ha pubblicato i bozzetti segreti degli abiti che indosseranno i protagonisti della kermesse canora ed ha svelato anche i look del cantante Matteo Romano.

Il ragazzo vestirà un abito della collezione primavera/estate 2022 Emporio Armani caratterizzato da una giacca doppiopetto in lana light e motivo gessato interrotto in jacquard. L’eleganza, dunque, sarà ancora una volta la parola chiave, anche se intento dello stilista è quello di far sentire a proprio agio il 19enne. Esattamente come Sanremo, che rappresenta la piattaforma inter-generazionale, anche la moda sembra aver sposato pienamente questo concetto traducendolo negli outfit scelti per i protagonisti della kermesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA