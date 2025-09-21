Chi è l’avvocato Giorgio Assumma che ha rappresentato tanti vip come Pippo Baudo? Tutta sulla sua vita

Gli addetti ai lavori conoscono chi è l’avvocato Giorgio Assumma, ma il pubblico non conosce queste figure che lavorano non alla luce del sole, ma fanno sì che determinati personaggi possano poi brillare nel mondo dello spettacolo. Nato a Civitavecchia il 29 novembre 1934, sotto il segno zodiacale del Sagittario, dopo la laurea in Giurisprudenza ha mosso i suoi passi fino a diventare un esperto in diritto d’autore per non parlare della difesa degli interessi dei vip.

Ma è stato anche un professore di Diritto dell’editoria, di Diritto d’autore e di Diritto dell’informazione in varie università. Nel 2005 ha anche assunto la carica di presidente della Siae (dimettendosi cinque anni dopo). È stato un amico fraterno di Pippo Baudo che è venuto a mancare da poco ed è colui che ha fatto incontrare per la prima volta Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. L’avvocato è stato legato sentimentale a Maretta Scoca che è morta nel 2018dopo una lunga malattia. Dalla loro relazione sono nate Francesca e Cristina.

Giorgio Assumma su Pippo Baudo: “Vederlo nella bara mi ha fatto commuovere”

E sempre Giorgio Assumma, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo amico Pippo Baudo dicendo che “vederlo nella bara con il suo smoking mi ha fatto commuovere” e ha anche raccontato che negli ultimi tempi era sottotono perché sentiva che il tempo se ne stava volando via.

L’avvocato del grande conduttore, che mancherà a tutto il pubblico , ha raccontato che da un po’ di tempo vedeva poco e cercava anche di nasconderglielo. “Uscivo con un senso di angoscia” negli ultimi mesi anche perché li passava chiuso in casa e non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pier Francesco Pingitore. Per tirarlo su di morale era solita al telefono raccontargli delle barzellette.

