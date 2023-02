Giorgio Assumma/ “Morte Maurizio Costanzo annunciata da Maria: ‘Purtroppo è finita’”

Giorgio Assumma, noto avvocato e amico da cinquant’anni di Maurizio Costanzo, ha preso la parola a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 26 febbraio 2023. Il legale, che ha presentato Maria De Filippi a Venezia a colui che sarebbe divenuto il suo futuro marito, ha ricordato con commozione il giornalista: “Ci sentivamo tutti i giorni, anche quando non avevamo nulla da dirci, quasi per una forma di scaramanzia. Anche al Maurizio Costanzo Show io ero sempre in prima fila: l’unica volta in cui non andai, Maurizio scampò all’attentato”.

L’ultima volta in cui Giorgio Assumma ha visto Maurizio Costanzo in vita è stata “sabato scorso. L’avevo trovato in buona forma mentale, molto vivo. Ci saremmo dovuti rivedere questo sabato, perché stava scrivendo una sceneggiatura e, poi, aveva bisogno che gli portassi un rinnovo contrattuale con la Rai”. Gli eventi, però, hanno preso un’altra piega, che il legale non si sarebbe mai immaginato.

GIORGIO ASSUMMA: “È STATA MARIA DE FILIPPI A DARE LA NOTIZIA DELLA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO”

Venerdì mattina, infatti, il figlio di Maurizio Costanzo, Saverio, ha raggiunto Giorgio Assumma per dirgli che dalla clinica non erano arrivate “buone notizie. Con lui è venuta anche l’altra figlia di Maurizio, Camilla. Mentre andavamo verso la clinica, ci ha telefonato Maria De Filippi, dicendo: ‘Purtroppo è finita’. Siamo arrivati lì e l’abbiamo trovato finito…“.

Il rapporto con la fede di Maurizio Costanzo era quasi assente, anche se Assumma ha svelato: “La figlia, che crede e prega, lo ha convinto a dire un’Ave Maria e lui ha seguito le sue parole, recitando questa preghiera. Lui non credeva, però c’erano momenti in cui voleva sapere. Una volta mi chiese cosa succeda ‘di là’ e se ci siano i televisori. Mi disse poi che chi di noi due fosse arrivato prima, avrebbe aspettato che lo raggiungesse l’altro”.

