Giorgio Avola fidanzato con Bebe Vio?/ Pranzo al lago e foto insieme…

Giorgio Avola è il fidanzato di Bebe Vio? Nel giorno del grande trionfo dell’azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella finale di fioretto (categoria B), tornano a circolare le voci circa una presunta relazione in corso tra la giovane e lo schermidore della Nazionale italiana. Il gossip era già circolato nelle scorse settimane, ma va detto che Bebe Vio tiene molto alla sua privacy e non ha mai voluto parlare pubblicamente della situazione sentimentale apertamente.

Da dove nascerebbe questo presunto flirt? I paparazzi del settimanale “Oggi”, nelle settimane che hanno preceduto la partenza per il Giappone, hanno immortalato i due mentre facevano pranzo insieme sulle rive del laghetto di Tor Di Quinto. Quegli scatti ritraevano la 23enne assieme al fiorettista trentenne. Non è chiaro se la loro sia una semplice amicizia oppure vi sia un sentimento più solido a legarli. Gli interessi in comune, d’altro canto, non mancano di certo e chissà che tra loro non sia scoccata una scintilla. In ogni caso, raccontiamo questa loro complicità letteralmente in punta di piedi, rispettosi della privacy della due volte campionessa paralimpica e di Avola.

GIORGIO AVOLA FIDANZATO CON BEBE VIO? IL GIRO IN MOTO E…

Nonostante i mille impegni che caratterizzano la vita di Bebe Vio, nella quale parrebbe non esserci spazio per l’amore, è innegabile che il feeling con Avola ci sia, al di là del fatto che si tratti di un’intesa sentimentale o meno. È stato lui, in primavera, a recarsi presso l’abitazione di Trastevere della ragazza con la moto e a portarla a mangiare fuori, in mezzo al verde. Sorrisi giganti hanno incorniciato i loro volti e quella giornata soleggiata è scivolata via con grande serenità e felicità da parte di entrambi.

Vedremo se, dopo questo bis paralimpico, Bebe si sbottonerà di più e dirà qualcosa sui suoi sentimenti oppure proseguirà con il riserbo che la contraddistingue da sempre.



