È morto Giorgio Biagioli, ricordato dal grande pubblico per essere stato concorrente di The Voice Senior 2020: una vita nel segno del cinema e della musica

Era il 2020 quando il pubblico di Rai 1 incrociò la sua voce e la sua anima per la prima volta, in un palcoscenico televisivo nazionale come quello di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. È di queste ore la notizia della morte di Giorgio Biagioli, ex concorrente del talent show Rai, notizia riportata da cronachemaceratesi.it.

Il cantante originario di Macerata è morto all’età di 77 anni in seguito ad alcune complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico: era ricoverato all’ospedale di Frascati.

Lo showman lascia così la sua famiglia, la moglie e i figli, ma anche tutto il pubblico che si è affezionato a lui nel corso degli anni non solo per la sua attività musicale ma anche per quella cinematografica. Per chi non lo sapesse, infatti, è stato anche un attore e ha iniziato la sua carriera sul set negli anni ’60, da giovane; nel corso degli anni, sul grande schermo, ha recitato in Panni sporchi (1996) e The foreign body, comparendo anche più recentemente nel cast de L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni con protagonista Riccardo Scamarcio.

Giorgio Biagioli, una vita nel segno del cinema e della musica

Oltre al cinema, la grande passione di Giorgio Biagioli è sempre stata la musica che l’ha accompagnato nel corso della sua vita. Il cantante si è spesso esibito in numerosi locali marchigiani ed era un assiduo frequentatore dello Shalimar di Senigallia, la storica discoteca che ha movimentato la vita notturna delle Marche e nella quale spesso si esibiva nel corso delle serate con la musica dal vivo.

Ma la grande notorietà è arrivata sicuramente nel 2020, quando ha preso parte alla prima edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La sua apparizione sul palco ha sorpreso tutti così come commovente è stata l’interpretazione de Il mondo di Jimmy Fontana, con il quale si è presentato al grande pubblico. Il lutto di queste ore ha colpito tutti coloro che gli hanno voluto bene, con numerosi amici che gli hanno dedicato struggenti messaggi sui social.

