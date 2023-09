Giorgio Borgetti, gaffe su Giorgia Soleri in diretta/ “È un problema mio che non so chi sia?”

Giorgio Borghetti e il servizio su Giorgia Soleri

Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, dopo aver dato ampio spazio alla cronaca, hanno dedicato la parte finale della puntata del 5 settembre ad argomenti più leggeri come la chirurgia estetica. In studio, come ospiti, presenti anche Valeria Marini, Giorgio Borghetti e Jonathan Kashanian, tutti concordi nel non condannare la scelta di correggere i piccoli difetti senza esagerare. I due conduttori, poi, hanno parlato anche del Festival di Venezia 2023 soffermandosi su attori, attrici e influencer che hanno sfilato sul red carpet.

Tra le protagoniste del servizio mandato in onda è spuntata anche Giorgia Soleri che è stata al centro di critiche per aver annunciato la presenza sul red carpet con i peli indossando, poi, un abito lungo. Alle critiche, la Soleri ha già replicato sul suo profilo Instagram, ma dell’argomento hanno parlato anche i conduttori di Estate in diretta insieme ai propri ospiti. Ma non tutti gli ospiti si sono espressi. Giorgio Borghetti, infatti, ha ammesso di non conoscerla.

Le parole di Giorgio Borghetti su Giorgia Soleri

Dopo il servizio dedicato al Festival di Venezia 2023, Nunzia De Girolamo, rivolgendosi a Giorgio Borghetti, ha chiesto: “Ma cosa stavi dicendo durante l’rvm?”. Immediata la risposta dell’attore. “Mi domandavo: ma è un problema mio che non so chi sia Giorgia Sileri?”, sbagliando il cognome dell’influencer.

“Soleri”, è intervenuta la De Girolamo. “E’ l’ex dei Maneskin”, ha aggiunto la conduttrice. “L’ex dei Maneskin quindi ha tutto il diritto di sfilare sul red carpet di Venezia?”, ha aggiunto l’attore. “E’ l’ex di Damiano”, hanno puntualizzato gli altri ospiti. “Per me i Maneskin sono Damiano”, ha concluso poi la De Girolamo.

