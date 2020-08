Giorgio Borghetti/ Da Holly e Benji alla tv passando per il teatro (C’è Tempo Per)

Tanti ospiti stamane a “C’è Tempo Per…” fra cui l’attore e doppiatore italiano Giorgio Borghetti. Una carriera esaltante quella dell’artista classe 1971 romano, in cui spiccano i doppiaggi in film importanti come ad esempio E.T. L’extra-terrestre (1982), ma anche il cartone cult Holly e Benji, due fuoriclasse, in cui doppia Benji, e ancora, Le avventure di Peter Pan realizzato nel 1986, L’attimo fuggente (1989) e Molto rumore per nulla (1993). Borghetti è famoso anche per essere la voce di David, il personaggio della serie tv amatissima Bevery Hills 90210, interpretato dall’attore Brian Austin Green. Inoltre, ha doppiato Metallo in Smallville, nonché il vampiro Spike (James Marsters), in un’altra serie cult come Buffy l’ammazzavampiri. Una carriera nel mondo del televisione iniziata quando lo stesso Borghetti aveva 25 anni, avviato in quello splendido mondo da parte del maestro Riccardo de Torrebruna.

GIORGIO BORGHETTI: DAL 2019 IN “UN POSTO AL SOLE”

Borghetti è famoso anche per aver recitato in numerose fiction della tv, come ad esempio Incantesimo, Ricominciare, Cuccioli, Tutti i sogni del mondo, Il capitano, Carabinieri, Le ragazze di San Frediano. Ma Borghetti ha lavorato anche nel mondo del teatro, con un musical come Bulli & Pupe (2002-03) con Marina Massironi e Serena Autieri, in cui ha interpretato il ruolo di Cielo Masterson (che nel film era affidato a Marlon Brando). Nell’autunno del 2007 ha preso parte alla miniserie tv per Canale 5, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, recitando nel ruolo del capitano Loya, mentre dal 21 febbraio del 2015 ha preso parte alla terza edizione di Notti sul ghiaccio, show in onda in prima serata su Rai 1, e in cui è approdato in semifinale. L’ultima partecipazione tv è quella risalente al settembre del 2019, nel cast della nota soap opera “Un posto al sole”.



