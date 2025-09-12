professore Giorgio Calabrese furioso oggi a La Volta Buona per il ‘digiuno collettivo’ indetta da Raz Degan sui social.

La puntata odierna de La Volta Buona rispolvera un tema ‘cult’ del salotto di Caterina Balivo: diete e cura della forma fisica. In collegamento torna il professore Giorgio Calabrese che già la scorsa edizione del talk ha dispensato innumerevoli consigli e indicazioni riguardanti la corretta alimentazione, smontando eventuali diete ‘sui generis’ in contrasto con le sue conoscenze relative alla gestione del regime alimentare. La sua lente d’ingrandimento finisce oggi su Raz Degan che, qualche settimana fa, ha indetto un digiuno collettivo sui social che pare abbia raccolto anche parecchie adesioni. Una circostanza che il nutrizionista, ospite a La Volta Buona, ha stroncato senza giri di parole.

“Cosa penso del digiuno? Se lo facciamo per motivi religiosi certamente fa bene; ti aiuta a toglierti quell’ansia, quelle tensioni etiche che uno può avere e cerca di disintossicarsi”, inizia così Giorgio Calabrese – noto e stimato medico oltre che nutrizionista – per poi affondare il colpo a proposito del digiuno collettivo indetto da Raz Degan tramite i social.

Giorgio Calabrese, il noto nutrizionista ‘stronca’ Raz Degan: “Potrebbe formare quasi un partito!

Il professore Giorgio Calabrese parte da una metafora più che chiara: “Se decido di non alimentare l’auto con la benzina, devo convincere la macchina a camminare con l’acqua…”, un simpatico esempio per smontare il digiuno collettivo di Raz Degan basato su 48 ore di sola acqua. “Fatta da un attore bravo… ma mi faccia capire, ma perchè deve fare un lavoro di cui non sa nulla, solo perchè famoso, e mi faccio seguire da 1500 persone!? Potrebbe formare quasi un partito”. Uno sfogo doveroso da parte del nutrizionista – ospite a La Volta Buona – che poi aggiunge: “Sono quelle cose che non sono serie, non sono salutiste; dobbiamo essere estremamente chiari. L’organismo ha bisogno di nutrirsi!”.