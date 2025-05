E’ ormai un volto fisso e consolidato de La Volta Buona quando l’argomento è la varietà di diete e i vari aspetti che riguardano il regime alimentare in linea con la tutela della salute: il professore Giorgio Calabrese, oggi, ha però spostato l’attenzione su un argomento molto delicato e che da anni genera particolare apprensione per lui e la sua famiglia. Il medico è infatti afflitto da diversi mesi da una terribile truffa ai suoi danni; una situazione scabrosa che sfrutta proprio le sue capacità e conoscenze nell’ambito delle diete ma per sponsorizzare prodotti e metodologie che assolutamente non gli appartengono.

“Un conoscente 5 anni fa mi ha chiesto se mi occupassi della vendita di pillole di curcuma per dimagrire; io ovviamente risposi di no, tra l’altro avevo scritto un articolo contrario proprio sul tema…”. Inizia così il racconto del professore Giorgio Calabrese che da quel momento si è ritrovato a vivere un vero e proprio incubo rendendosi conto che qualcuno, sfruttando il suo volto, si stava appunto cimentando nella vendita di prodotti ‘miracolosi’ per il dimagrimento. “Sono 5 anni che va avanti questa storia, è pazzesco”.

Il prof Giorgio Calabrese vittima di una truffa, il racconto a La Volta Buona: “Hanno chiamato anche mia moglie…”

Giorgio Calabrese – sempre a La Volta Buona – ha poi spiegato i dettagli della truffa in essere ai suoi danni: “Con l’intelligenza artificiale hanno preso un mio video in cui parlavo di anoressia e hanno fatto in modo che io parlassi invece di queste pillole dimagranti. E’ un’angoscia da 5 anni; proprio di recente è iniziato il processo perchè è stato trovato uno di questi che c’è dietro la truffa”. Il professore ha poi aggiunto: “Sono disperato perchè non so più cosa fare… Mezz’ora fa mia moglie ha ricevuto una telefonata dove appunto le chiedevano se io avessi fatto queste pillole”.