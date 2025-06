Giorgio Calabrese: “Vi svelo una cosa sulla dieta chetogenica e una squadra di calcio molto importante…”

Nel mondo della medicina era sicuramente ampiamente nota la professionalità di Giorgio Calabrese e la sue indubbie competenze; grazie ai suoi consueti appuntamenti a La Volta Buona stiamo imparando ad apprezzare anche sua simpatia che abilmente alterna a moniti e consigli necessari quando si tratta di diete. Nel corso della puntata odierna, il nutrizionista e medico si è lasciato andare ad una vera e propria ‘doppia’ rivelazione riferita al mondo delle diete e legata al contesto sportivo.

Giulia Salemi a The Cage: "Ecco perché Amadeus l'ha voluta fortemente nello show"/ C'entra Giovanna Civitillo

“Devo dire una cosa sulla dieta chetogenica…”, inizia così Giorgio Calabrese nel salotto di Caterina Balivo, per poi rivelare in maniera sibillina: “Ho visto sui social il medico di una squadra di calcio molto importante che sta sponsorizzando la dieta chetogenica e vedo i giocatori di quella squadra che non corrono, resistono 20 minuti!”. Il medico non ha però voluto rivelare la squadra famosa in questione e non è forse sfuggito agli appassionati il simpatico siparietto con Costanza Caracciolo con tanto di piccola gaffe. “Mio marito mi racconta che ha sempre mangiato tantissimo prima delle partite”, interviene così l’ex Velina che viene poi incalzata da Giorgio Calabrese: “Tuo marito è Bobo Vieri? Oh Signore! Non lo sapevo, chiedo scusa! Quando ero dietologo della Juve era nella nostra squadra, per 40 anni l’ho curata io”.

Garlasco: tutto sulla nuova indagine su Sempio/ Le novità: più killer coinvolti e dinamica da riscrivere

Giorgio Calabrese a La Volta Buona: “Jannik Sinner deve cambiare alimentazione!”

Non si ferma al calcio il prof. Giorgio Calabrese; la sua campagna contro le diete errate o controproducenti chiama in causa anche il mondo del tennis e in particolare il numero 1 al mondo oltre che beniamino italiano: Jannik Sinner. “…Quando ho visto dei grandi campioni di tennis, per non parlare al singolare, ho capito che anche loro sono toccati da coloro che sponsorizzano questa chetogenica… Si fermano dopo 1-2 set!”. A domanda diretta di Caterina Balivo che immaginava un riferimento a Jannik Sinner – sconfitto in finale, durata 5 ore, da Alcaraz al Roland Garros 2025 – Giorgio Calabrese ha praticamente confermato: “Ma non hai visto la differenza tra i due? Sono un suo fan, però deve cambiare alimentazione!”.