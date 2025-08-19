Chi era Giorgio Calabrese, il paroliere oltre che produttore della musica italiana. In arte Screwball, fu lui a scrivere tantissimi brani di successo

Giorgio Calabrese è stato uno dei parolieri più conosciuti e amati d’Italia. Grande artista, fu lui a scoprire alcuni dei più grandi cantanti e musicisti d’Italia, come Orietta Berti. La sua carriera non si è limitata però all’attività da produttore, anzi: Giorgio Calabrese, in arte Screwball, è stato anche un grandissimo autore di alcuni dei brani più celebri della musica italiana. La sua carriera è cominciata legata alla scuola genovese di cantautori: ha scritto infatti tantissimi testi per il grande artista Umberto Bindi, come Arrivederci, Non mi dire chi sei e Il nostro concerto.

Ha poi composto anche altre canzoni passate alla storia, come ad esempio A Mezzanotte presentata da Milva e Frida Boccara a Sanremo nel 1964. Inoltre, lo stesso anno, alla kermesse musicale ha preso parte con il brano E se domani di Fausto Cigliano e Gene Pitney. Proprio questo brano, inciso qualche mese più tardi da Mina, ha ottenuto un successo enorme in termini di critica. Giorgio Calabrese negli anni si è affermato come uno dei più grandi parolieri della scena italiana, molto richiesto da artisti vari: ha lavorato anche con Fausto Leali, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e molti altri ancora.

Giorgio Calabrese (Screwball), chi era: i successi più grandi in carriera

Giorgio Calabrese è la firma di alcuni dei brani più amati della musica italiana. Nella sua carriera ha firmato infatti tanti successi interpretati da altri, come Ti voglio dei Nomadi, Io innamorata e Niente di niente di Mina, ma anche Mi Mancherai di Marcella Bella e tantissimi altri brani. Nel corso della sua lunga e proficua attività come paroliere, Giorgio Calabrese – che si faceva chiamare Screwball – ha lavorato, come abbiamo detto, con grandissimi artisti: su tutti sicuramente da citare Mina, per la quale ha scritto numerosissimi brani. Un nome, il suo, indelebile nella storia della musica italiana: tra l’altro, tra i suoi meriti, quello di aver scoperto Orietta Berti.