Giorgio Cantarini, Giosuè bambino della vita è bella/ Chi è e cosa fa ora: vive a New York con la fidanzata

GIORGIO CANTARINI, FUTURO NEGLI STATI UNITI PER IL BAMBINO DE LA VITA E’ BELLA?

Giorgio Cantarini è il nome del bambino più famoso del cinema italiano degli ultimi anni. Giorgio Cantarini, infatti, aveva solo cinque anni quando Roberto Benigni lo scelse per interpretare il piccolo Giosuè in uno dei film più belli e amati di sempre, “La vita è bella”. Sono passati 23 anni da quando Roberto Benigni e Giorgio Cantarini interpretarono padre e figlio condividendo l’esperienza di vivere in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale ed oggi, Giorgio è un ragazzo di 28 anni che si è trasferito negli Stati Uniti insieme alla fidanzata Marial Bajma Riva per cercare di realizzare il sogno di poter vivere di cinema.

Dopo il successo ottenuto da La vita è bella, per Giorgio Cantarini, non è stato facile trovare il proprio posto al sole in Italia. Il suo percorso non è stato affatto facile al punto da aver pensato anche di rinunciare alla recitazione. A fargli cambiare idea, tuttavia, pare sia stato proprio Roberto Benigni.

GIORGIO CANTARINI: VIVE CON LA FIDANZATA MARIAL BAJMA RIVA

Recitare sul set di un film importante come “La vita è bella” quando era solo un bambino ha permesso a Giorgio Cantarini di scoprire la passione per la recitazione che, tuttavia, è esplosa davvero solo al compimento dei 18 anni. Fino a quel momento, il sogno di Giorgio, era diventare un calciatore come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. La passione per la recitazione, però, ha poi preso il sopravvento dopo il liceo.

“Su consiglio di Benigni, col quale sono sempre rimasto in contatto e che ancora mi invita alle prime o a prendere un gelato, ho tentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Mi hanno preso e mi sono diplomato nel 2014″. Oggi, Contarini vive negli Stati Uniti insieme alla sua fidanzata Marial Bajma Riva con cui vive una storia d’amore ormai da diversi anni.



