Giorgio Cerasuolo/ L’ex compagno di Giulia Michelini e quel sogno condiviso

Giorgio Cerasuolo è una fetta importante della vita di Giulia Michelini, soprattutto perchè è il padre del figlio Cosimo e insieme hanno realizzato il sogno di essere genitori. Oggi il ragazzino ha 15 anni, ma l’attrice ricorda ancora quel giorno in cui ha scoperto di essere incinta. Poco più che maggiorenne, Giulia ha cambiato idea sull’iniziale progetto di abortire ed ha scelto di diventare madre. Cerasuolo era il suo compagno allora, un istruttore del Circolo Velico di ventotene che in seguito ha preso un’altra strada. Come ricorda Vanity Fair, la relazione fra i due non è riuscita a superare il lieto evento. L’attrice però ne era consapevole fin da quando ha scoperto di essere in dolce attesa: uno degli elementi che l’hanno spinta a pensare di abortire è proprio la certezza che il suo rapporto con Giorgio non sarebbe durato a lungo. Anche se in quegli anni chi le stava vicino le sconsigliava di diventare madre, la Michelini è riuscita ad abbattere ogni pregiudizio e a creare una sua famiglia, costruendo nel frattempo anche un’interessante carriera in tv.

Giorgio Cerasuolo, ex compagno Giulia Michelini: chi è? Due mondi diversi

Due mondi completamente diversi quelli di Giorgio Cerasuolo e della sua ex fidanzata Giulia Michelini. Il volto di lei di certo è noto al pubblico italiano e portato alla gloria in Squadra Antimafia, dove per la prima volta ha rivestito i panni della sua Rosy Abate, protagonista dello spinoff in onda in questi giorni su Canale 5. L’ex compagno invece è noto solo per via del figlio nato dalla loro passata relazione, ormai quindici anni or sono. Almeno agli occhi del pubblico italiano, mentre meno per gli appassionati di Vela. Con qualche anno in più rispetto all’attrice, Cerasuolo non è rimasto a lungo nella vita di Giulia, anche se in apparenza i rapporti fra i due sono ancora buoni. Giulia Michelini, ospite di Verissimo oggi, sabato 21 settembre 2019, non ha mai speso belle o brutte parole nei suoi confronti. E così non sappiamo moltissimo sul suo conto, anche se grazie ad alcuni post pubblicati dal Circolo Velico Ventotene, scopriamo che il soprannome di Giorgio è Birba. L’istruttore a quanto pare ha pure attraversato l’Atlantico cinque anni fa, in occasione del Gran Prix.

