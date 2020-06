Giorgio Chiellini, “Ecco quando mi ritiro”/ Il capitano della Juventus spiazza tutti

Pubblicità

Quando si ritirerà Giorgio Chiellini? Sono giorni decisivi per il futuro del capitano della Juventus e della Nazionale che si è ripreso da un brutto infortunio, ma che ha ancora voglia di andare avanti. In una diretta Instagram con la showgirl juventina Martina Colombari però si è lasciato andare a una rivelazione inaspettata: “Il prossimo anno cercherò di capire la mia condizione. Ci sta anche che alla fine della prossima stagione potrei smettere. Mi piacerebbe continuare nel calcio che è la mia vita. Finire con un bell’Europeo sarebbe l’ideale. Spero di arrivarci al meglio. Ora mi riprendo da qualche problema post infortunio. Dopo alcuni giorni ancora a parte spero di poter tornare a dare una mano alla squadra”. Per questi tre mesi intensi di calcio Maurizio Sarri potrà fare conto anche su di lui.

Giorgio Chiellini, il ritiro nel 2021: i due sogni per chiudere al meglio

Giorgio Chiellini si potrebbe ritirare nel 2021 alla fine della prossima stagione. Il capitano della Juventus e della nazionale azzurra ha però due sogni da esaudire. Dopo aver vinto 8 Scudetti di fila e aver raccolto due medaglie d’argento in Champions League ora è davvero arrivato il momento di alzare da capitano la coppa dalle grande orecchie che a Torino manca da ben 24 anni fa e che si giocherà ad agosto in una stagione mai così strana per via del Coronavirus. L’anno prossimo poi King Kong giocherà per cercare di arrivare al meglio all’Europeo, per vincere qualcosa anche con la nazionale e vendicare quella brutta sconfitta del 2012 in finale contro la Spagna.



