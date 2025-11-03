Giorgio Chiellini eletto come terzo e ultimo consigliere della FIGC, 12 voti favorevoli nell'assemblea di Serie A

L’elezione di Giorgio Chiellini come consigliere FIGC

Mentre si aspetta di capire quello che sarà il nuovo assetto societario della Juventus e il ruolo che gli verrà assegnato, Giorgio Chiellini viene eletto come un nuovo Consigliere della FIGC, ruolo che andrà di pari passo a quello attuale di Director of Football Strategy che occupa per i bianconeri. L’ex difensore della Nazionale prende il ruolo di Francesco Calvo, l’ex Managing Director Revenue & Institutional Relations della Vecchia Signora che in estate ha lasciato per trasferirsi in Inghilterra nella dirigenza dell’Aston Villa, club in grossa crescita dopo i successi delle ultime stagioni.

Chiellini è stato eletto nel corso dell’ultima Assemblea della Lega Serie A ricevendo 12 voti favorevoli da tutti i membri contro i 3 ricevuti dall’amministratore delegato del Sassuolo Giuseppe Carnevali e i 2 conquistati dal presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, ci sono poi state anche 3 schede bianche. La vittoria sui suoi avversari però è arrivata anche se non soprattutto per merito della decisione di questi ultimi di essere messi in secondo piano e di non venire eletti, appoggiando di fatto l’ex difensore bianconero ora Director of Football Strategy.

Giorgio Chiellini si unisce a Marotta e Campoccia

Giorgio Chiellini dopo l’elezione si aggiungerà al presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia come ultimo dei tre consiglieri della FIGC in rappresentanza della Serie A insieme al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. La Juventus così riesce a mantenere il suo potere anche all’interno della politica del calcio italiano con una figura che nei prossimi mesi potrebbe anche entrare a far parte del consiglio d’amministrazione del club bianconero e perché no avere voce in capitolo su alcune decisioni importanti della società.

La vittoria dell’ex difensore bianconero arriva nonostante il mancato gradimento del presidente nerazzurro Marotta che invece appoggiava il suo grande amico e tifoso dell’Inter Giuseppe Carnevali da cui avrebbe anche avuto la garanzia di un appoggio quasi incrollabile su qualsiasi sua proposta. Continuerà così anche fuori dal campo la lotta tra Inter e Juventus con i nerazzurri che però mettono in campo un personaggio che è da molti anni che occupa ruoli simili e che ha già una grande rilevanza nel mondo politico del calcio oltre ad una grande credibilità nell’ambiente.