Giorgio Chiellini papà bis/ La moglie Carolina ha partorito: è nata Olivia

Giorgio Chiellini è diventato papà per la seconda volta. Il calciatore della Juventus, dopo la gioia per la nascita della sua primogenita Nina, ha ripetuto l’esperienza stringendo tra le braccia la sua seconda bambina. Ancora un fiocco rosa per il difensore italiano che è diventato papà della piccola Olivia, frutto del suo amore con la moglie Carolina Bonistalli che ha reso ancora più bella la vita del calciatore che, ormai, è circondato da donne. L’annuncio è arrivato dai profili social della Juventus. La società bianconera s è congratulata con i neo genitori augurando il meglio alla nuova arrivata. “ Fiocco rosa in casa Chiellini! – si legge nel post social – . Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà! ”.

Giorgio Chiellini papà bis: il calciatore della Juventus ancora in silenzio

Tutto tace sul profio Instagram di Giorgio Chiellini così come su quello della moglie Carolina. I neo genitori di Olivia non hanno ancora annunciato la nascita della loro secondogenita preferendo godersi il momento magico che stanno vivendo. Le vacanze di Giorgio Chiellini, dunque, in vista del ritorno sui campi, saranno particolari. Il difensore sarà alle prese con biberon e pannolini per poi tornare ad allenarsi agli ordini del nuovo mister Sarri. La Juventus, però, per il momento, può attendere. Chiellini, ora, ha voglia di godersi le sue bambine, Nina e Olivia e la sua dolce metà con cui è sposato dal 2015.

