Giorgio Chiellini/ “Sono brutto, fare il calciatore mi ha aiutato ad avere più donne”

Bandiera della Juventus con nove scudetti e cinque Coppe Italia in bacheca, simbolo del trionfo della Nazionale italiana a Euro 2020, guerriero ammirato da tutti. Dopo tanti, tanti successi nel Belpaese, Giorgio Chiellini ha deciso di vivere un’avventura all’estero: oggi fa parte del Los Angeles FC, ambiziosa compagine della Major League Soccer. Ma “Giorgione” in queste ore è diventato protagonista sui social non per le sue imprese sul rettangolo verde…

Intervistato dalla Bild per il podcast “Team Serie A”, il calciatore nato a Pisa ha svelato un particolare piuttosto stuzzicante della sua vita privata. “Essere un calciatore di successo mi ha aiutato ad avere storie con più donne rispetto a quelle che avrei potuto avere se avessi fatto un altro mestiere”, l’ammissione di Chiellini, che ha ironicamente evidenziato: “Come potete notare, non sono certo il calciatore più bello della mia generazione. Anzi, direi che sono piuttosto brutto: un brutto anatroccolo”.

L’AMMISSIONE DI GIORGIO CHIELLINI

Non è la prima volta che Chiellini si sofferma sul tema. All’inizio del 2022, infatti, era stato già incalzato sul tema nel corso del podcast “Muschio Selvaggio” condotto da Fedez: “Sono più brutto della fame, ma la professione che ho intrapreso mi ha aiutato nella vita privava”. Pensieri rivolti al passato, naturalmente: nella sua vita, da diversi anni, c’è Carolina Bonistalli. I due si sono sposati nel 2014 dopo quattro anni di fidanzamento e hanno messo al mondo Nina (7 anni) e Olivia ( Pensieri rivolti al passato, naturalmente: nella sua vita, da diversi anni, c’è Carolina Bonistalli. I due si sono sposati nel 2014 dopo quattro anni di fidanzamento e hanno messo al mondo Nina (7 anni) e Olivia (3 anni).

Nel corso del dialogo con il quotidiano tedesco, Chiellini ha parlato dell’avventura negli States, spendendo parole al miele per la sua nuova città: “Los Angeles è una grande città, ma c’è un buon stile di vita, anche se il clima generale è diverso rispetto all’Italia. Sono contento della decisione che ho preso, non ho rimpianti”.











