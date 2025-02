Grave lutto nel mondo della musica, è morto Giorgio Cocilovo, grandissimo musicista, nonché storico chitarrista dell’orchestra del festival di Sanremo (di scena in questi giorni per l’edizione 2025), nonché dell’amatissimo Renato Zero. Come riferito da Virgilio, aveva solo 68 anni ma Giorgio Cocilovo era malato da tempo e alla fine non è riuscito a vincere la sua persona battaglia con quella malattia che lo affliggeva da anni.

Tante, tantissime le collaborazioni di prestigio nel corso della sua carriera, a cominciare da Mina, ma anche Adriano Celentano, Mia Martini e Gianni Morandi, tutti i più grandi della musica italiana hanno lavorato con Giorgio Cocilovo anche perchè lo stesso era un vero maestro della chitarra. Ha lavorato al Festival di Sanremo, con l’orchestra omonima, per quasi 30 anni, precisamente dal 1990 al 2019, prima di abbandonare ma continuando comunque a fare musica.

GIORGIO COCILOVO E’ MORTO: FU SCOPERTO DA TULLIO DE PISCOPO

E’ stato infatti il braccio musicale di Renato Zero, una collaborazione lunghissima e molto proficua per entrambi. Giorgio Cocilovo, la cui famiglia è di origini siciliane, nacque in quel di Milano nel 1956 e come molti altri appassionati di musica si avvicinò al mondo delle note fin da ragazzino. La sua svolta avvenne a esattamente 20 anni, nel 1976, quando il genio della batteria di Tullio De Piscopo lo scoprì, accendendo su di lui un grande riflettore.

Fu l’inizio di una luminosa carriera che ha portato Giorgio Cocilovo a collaborare con giganti della nostra musica, e oltre a quelli già citati sopra si ricordando anche Jovanotti, Eros Ramazzotti, ma anche Giorgio Gaber, Patty Pravo, Gino Paoli, e ancora, Fiorella Mannoia, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, fino ad arrivare ai giovani come Alessandra Amoroso e Annalisa, chiaro indizio di quanto sia stato abile con la chitarra e nel contempo, quanto si sia mantenuto al passo con i tempi.

GIORGIO COCILOVO E’ MORTO: PER 31 A FIANCO DI RENATO ZERO

Nel corso della sua carriera ha insegnato anche lo strumento che amava, divenendo maestro del CPM Music Institute dal 2007 e poi dal 2019 presso il Conservatorio Botio in quel di Parma. A dare la triste notizie della morte di Giorgio Cocilovo è stata la band di Renato Zero, gruppo dove appunto lo stesso ha suonato per quasi tutta la sua vita.

Ha infatti iniziato la collaborazione con il “re dei sorcini” nel lontano 1993, e fino all’ultimo tour, quello del 2024, ha sempre detto presente. Negli ultimi mesi però la malattia lo ha completamente debilitato e alla fine la band è stata costretta a sostituirlo. Tanti coloro che lo stanno ricordando e omaggiando in queste ore sui social, e un beffardo scherzo del destino ha voluto che morisse proprio durante il “suo” Sanremo: chissà che oggi Carlo Conti non gli dedichi un breve omaggio, ricordando appunto uno dei più grandi chitarristi italiani di sempre.