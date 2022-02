Giorgio Conte, chi è il fratello di Paolo Conte/ “La nostra adolescenza in una canzone”

Giorgio Conte è il fratello di Paolo Conte. Avvocato, compositore, cantante, scrittore, la vita di Giorgio Conte è connessa a quella del fratello Paolo Conte. Un rapporto, quello tra fratelli, fatto di alti e bassi. Giorgio Conte è spesso conosciuto come il fratello di Paolo Conte, lo chansonnier italiano conosciuto in tutto il mondo. Difficilmente parlano l’uno dell’altro in pubblico come ha precisato proprio Giorgio dalle pagine de La Repubblica: “di battute sulla fratellanza ne ho dette non poche. Una su tutte: ho sempre avuto dubbi su come vestirmi in scena, Paolo no. Il fatto è che in famiglia di smoking ce n’era uno solo ed era sempre occupato”. Eppure entrambi sono cresciuti con una grandissima passione per la musica anche se il loro papà era un notaio e la madre una proprietaria terriera.

A differenza del fratello che non ha mai provato una carriera notarile, Giorgio Conte si iscrive alla facoltà di medicina, ma invano: “ripiegai sull’avvocatura, avendo fatto cilecca ripetutamente al concorso notarile. Paolo il concorso non lo tentò neppure, evitando di illudere il babbo”. I due hanno cercato di diventare una “coppia”, ma le cose non hanno funzionato.

Giorgio Conte e il rapporto col fratello Paolo Conte: “è troppo introverso”

Giorgio Conte e Paolo Conte per un certo periodo della loro vita sono usciti insieme frequentando lo stesso gruppo di amici, ma le cose non sono durate. “Quattro anni di differenza non sono molti ma neppure pochi” – ha dichiarato il fratello di Paolo Conte – “certi miei amici, lui non li sopportava. E io uguale con i suoi. Poi trovammo una quadra: capimmo che gli amici che sarebbero potuti andar bene a entrambi erano quelli che sapevano suonare uno strumento”. Durante quegli anni però i due cominciano a collaborare insieme scrivendo diverse canzoni, ma il sodalizio artistico si è rotto poco dopo. “Credo che lo sapessimo tutti e due che sarebbe stato solo questione di tempo. Senza rancore. Già, perché scrivere canzoni è una cosa seria e il rigore stilistico, il gusto personale, la ricerca armonica, vanno difesi a spada tratta” – ha detto Paolo Conte.

A distanza di anni però i due fratelli hanno realizzato qualcosa di cui vanno fieri. “Una giornata al mare, parole di Paolo Conte e musica di Giorgio Conte. L’apice della fratellanza” – ha rivelato Giorgio che parlando del fratello Paolo ha confessato il suo difetto più grande: “è troppo introverso”.



