Giorgio Croci è morto/ Ingegnere strutturista, curò lavori Colosseo e Torre di Pisa

Giorgio Croci è morto: questa è la notizia che sconvolge il pomeriggio del mondo artistico e architettonico della città di Roma, fortemente legata a colui che può essere definito, senza timore di smentita, uno dei più grandi ingegneri strutturisti del nostro tempo. L’uomo, venuto a mancare all’età di 85 anni nella giornata di venerdì 16 aprile 2021, era nato proprio nella Capitale nel 1936, laureandosi in Ingegneria civile presso l’università “La Sapienza” nel 1960. Era un profondo conoscitore della materia del restauro e autore, fra le altre cose, del progetto per la ricostruzione della basilica di Assisi e della stele di Axum.

Quest’ultima fu fatta realizzare con 150 tonnellate di pietra basaltica da Benito Mussolini in seguito alla conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia e venne collocata nelle immediate vicinanze della sede della FAO nel 1935. Fu proprio Croci a occuparsi, nel 2003, delle operazioni di smontaggio, trasporto e ricollocamento dell’opera (quest’ultimo avvenuto nel 2009) nell’area sacra di Axum, così come stabilito da accordi internazionali.

GIORGIO CROCI È MORTO: CURÒ I LAVORI ALLA TORRE DI PISA

Giorgio Croci, scomparso nelle scorse ore, peraltro, ha ricoperto ruoli di assoluto prestigio, come ricorda sulle sue colonne l’agenzia di stampa ANSA. Più dettagliatamente, è stato presidente del Comitato scientifico di analisi dei problemi strutturali dell’Iccrom (International Council of Monuments and Sites), di cui è poi stato presidente onorario. Non solo: nel corso della sua carriera “ha curato il progetto per il restauro e la messa in sicurezza della basilica di Assisi, ma anche lavori per il Pantheon, il Colosseo per il consolidamento strutturale della Torre di Pisa“. Inoltre, nel 2006 l’ex ministro dei Beni Culturali, Rocco Buttiglione, gli commissionò “uno studio di monitoraggio, vera e propria ‘mappa del rischio’, per il Palatino, l’altro malato gravissimo della zona archeologica di Roma”. Croci è anche stato componente del comitato per la conservazione dei templi di Angkor in Cambogia e membro Unesco del comitato per la salvaguardia della Cittadella di Gerusalemme.

