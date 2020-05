Giorgio Daviddi / L’amore per la Radio, il primo incontro con Furio e Gabriele

Pubblicità

C’è anche Giorgio Daviddi a Da noi a ruota libera, in compagnia dei suoi colleghi del Trio Medusa e della padrona di casa Francesca Fialdini. Un’intervista che si preannuncia molto divertente e spassosa, con gag e aneddoti simpatici. Giorgio Daviddi e il “suo” Trio Medusa sono pronti a tuffarsi nel passato per ripercorrere un po’ tutta la loro carriera, esplosa con la partecipazione al programma televisivo Le Iene. Celebri le “litigate” con politici noti, in particolar modo con Vittorio Sgarbi, che in qualche modo è stato colui che ha indirettamente ispirato il titolo del libro che Giorgio Daviddi ha scritto insieme a Furio Corsetti e Gabriele Corsi, “Culattoni e raccomandati”. Un libro che parte ancor prima degli inizi delle rispetto carriere, ovvero quando i comici erano semplici conoscenti che frequentavano la stessa località estiva.

Giorgio Daviddi e la radio: una passione che parte da lontano

Giorgio Daviddi del Trio Medusa ha cominciato a lavorare come speaker radiofonico, prima in emittenti locali, poi nazionali come Radio Capital, poi Radio Rai 2 e Radio Deejay. Dal 2001, insieme a Corsetti e Corsi, conduce il programma “Chiamate Roma Triuno Triuno”. Ancora oggi, dunque, la radio resta un grande amore per Daviddi e il resto del trio Medusa, nonostante il successo raggiunto in televisione con programmi come Quelli che il Calcio e Le Iene. Nella puntata di oggi di Da Noi a Ruota Libera, non mancheranno aneddoti, momenti divertenti e anche qualche anticipazione sul futuro professionale dei ragazzi. Giorgio Daviddi è pronto a mettersi a nudo davanti alle telecamere Rai, tra comicità, gag ed episodi piuttosto curiosi da ricordare.



