Giorgio De Stefano, arrestato fidanzato Silvia Provvedi/ “Malefix, boss ‘ndrangheta”

Clamorosa, negli effetti, la retata della Polizia di Reggio Calabria coordinata dalla DIA che ha messo nel mirino 21 presunti rappresentanti delle cosche di ‘ndrangheta tra il Reggino e il Nord Italia: tra questi, il più noto tra gli arrestati è certamente Giorgio De Stefano, imprenditore e figlio di un boss ucciso nel 1985 (Paolo De Stefano, ndr) ma soprattutto fidanzato di Silvia Provvedi del duo “Le Donatella” ed ex di Fabrizio Corona. Divenuti genitori da pochissimi giorni della piccola Nicole, De Stefano detto “Malefix” veniva raccontato dalla innamoratissima compagna solo qualche giorno fa come «l’uomo che mi ha donato il sole».

Ora però viene arrestato insieme agli altri indagati, con accuse a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Come riporta il lungo comunicato della Polizia di Stato, l’operazione “Malefix” è avvenuta nella notte con blitz scattati tra Milano, Como, Reggio, Napoli, Pesaro e Roma: fermati diversi presunti capi storici delle cosche ndrine De Stefano, Tegano e Libri con prove di «spartizione degli ingenti proventi delle attività estorsive poste in essere in danno di operatori economici e commerciali del centro cittadino di Reggio Calabria».

RETATA ANTI-NDRANGHETA TRA REGGIO E IL NORD ITALIA

“Malefix” Giorgio De Stefano secondo gli inquirenti sarebbe figlio illegittimo del boss ucciso negli anni Ottanta “Don Paolino”, con i fratellastri che lo avrebbero “tenuto in famiglia” concedendogli il cognome dello storico “padrino” con anche «ruolo di peso negli affari criminali di famiglia», riporta La Stampa. Per il momento resta in silenzio social e stampa la compagna Silvia Provvedi, neo-mamma che solo il 18 giugno scorso ringraziava tutti dei bei messaggi per la nascita della piccola Nicole: si tratta dell’ennesima bufera sulla sua giovane vita, dopo il caos del lungo periodo accanto a Corona sia dentro che fuori dal carcere. Secondo le indagini emerse della DIA e PS, nel monitoraggio di alcuni summit di ‘ndrangheta si è riusciti a ricostruire il tentativo di scissione della famiglia facente capo a Luigi Molinetti dalla casa madre dei De Stefano, storicamente egemone anche nel centro di Reggio Calabria.

Secondo quanto riportano gli inquirenti, la voglia di “autonomia” nasceva dal «malcontento del gruppo per l’iniqua spartizione dei proventi estorsivi, il mancato riconoscimento di avanzamenti gerarchici nell’organizzazione, la mancata elargizione di prebende che pretendevano in virtù degli anni di fedeltà e dedizione alla cosca, e nell’avversione alle pretese espansionistiche dei Molinetti sul locale di Gallico». Tre generazioni di “boss” o presunti tali viene arrestata oggi dall’operazione “Malefix”, ma è su Giorgio De Stefano che ovviamente si concentrano e concentreranno i riflettori della cronaca: secondo la DIA sarebbe stato «spedito al Nord Italia per far girare i soldi di famiglia». Si attende ovviamente la parola della difesa e la posizione del compagno di Silvia Provvedi dopo l’arresto di questa mattina.



