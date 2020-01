Giorgio De Stefano, chi è?/ Fidanzato di Silvia Provvedi nonché presunto futuro papà

La notizia di gossip di oggi è senza dubbio la gravidanza di Silvia Provvedi. Il fortunato padre sarebbe, ma non vi è ancora alcuna conferma ufficiale a riguardo, Giorgio De Stefano. Di lui si sa ben poco in realtà, se non qualche informazione pubblicata negli scorsi mesi dai settimanali di cronaca rosa e dal web. Conosciuto anche con il nome di “Malefix”, De Stefano sarebbe un imprenditore che vive a Milano e che avrebbe fatto centro nel cuore di “metà Donatella”, subito dopo che la Provvedi aveva rotto con lo storico re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Occhi di ghiaccio e fisico palestrato, sarebbe originario della Calabria, terra d’origine che ha lasciato per cercare il successo al nord. Il Corriere della Sera, un anno fa di questi tempi, ha inoltre sottolineato le origini dello stesso De Stefano, che sarebbe figlio del boss Paolo, ucciso nel lontano 1985. Sembra inoltre che il futuro papà sia registrato all’anagrafe con il nome di Giorgio Condello Sibio, il cognome della madre, anche se di recente è tornato ad utilizzare appunto il cognome paterno.

GIORGIO DE STEFANO, CHI E’? NON GLI PIACCIONO I SOCIAL

A Milano è riuscito a trovare il successo sperato, avendo aperto, assieme ad altri soci, la catena di ristoranti Oro Milano. Durante un’ospitata degli scorsi mesi al programma Verissimo, Silvia Provvedi aveva dichiarato a Silva Toffanin di vivere una bella storia: “Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”. E ovviamente il dolce arrivo non farà che rinsaldare ancora di più il legame fra i due partner. In base a quanto circolante sul web, pare che De Stefano abbia avuto in passato un’altra fidanzata famosa, leggasi la pallavolista Veronica Angeloni, nota anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, anche se tale indiscrezione non è mai stata ufficializzata. De Stefano non ama i social, non avendo un profilo Facebook e avendo un profilo Instagram privato. Durante la partecipazione al Gf Vip delle Donatella, Giorgio inviò un messaggio alla sua amata tramite un aereo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA