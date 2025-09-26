Silvia Provvedi sente sempre più la mancanza del compagno Giorgio de Stefano, ma non smette di sperare in un futuro diverso malgrado la sentenza...

Da cinque anni, ormai, la sua vita è in carcere, lontano dalla compagna Silvia Provvedi e dalla figlia Nicole che, comunque, continuano a fargli sentire massima vicinanza. Giorgio de Stefano, quarantaquattrenne rampollo della cosca De Stefano, secondo i giudici era il rappresentante del clan all’ombra della Madonnina. Per questo motivo è stato condannato al carcere, dove dovrà passare un totale di dodici anni.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Verissimo, Silvia Provvedi aveva condiviso col pubblico le difficoltà del momento, raccontando qualcosa in più della sua storia con Giorgio De Stefano. Una storia che fino a quel momento aveva tenuto scrupolosamente al riparo. I due, come ricordavamo, sono diventati genitori nel 2020 e la figlia, secondo Silvia, si affezionata molto al padre nonostante le distanze e le problematiche del caso.

Silvia Provvedi e la nostalgia del compagno Giorgio De Stefano: “Cinque anni lontano da me, ma…”

“È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile”, ha dichiarato fiduciosa Silvia Provvedi nel salotto di Silvia Toffanin. Anche lei ha pagato un prezzo altissimo, perché da quando il compagno è stato arrestato, ha dovuto fare i conti con situazioni più grandi di lei. La mancanza di Giorgio si fa sentire, sia come partner sia come genitore di Nicole.

“Lui è unico e speciale. Ci tengo a lui come compagno e come papà”, aveva sottolineato la Donatella nel suo passaggio a Mediaset. Malgrado le difficoltà e le incertezze legate al futuro, Silvia non sembra essere intenzionata a valutare un passo indietro. “Perché mia figlia Nicole lo ama alla follia ed io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande”, le sue belle parole dedicate al compagno Giorgio De Stefano.