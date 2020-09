Giorgio De Stefano, dedica a Silvia Provvedi/ “Meraviglioso amore mio…”

Silvia Provvedi attende con ansia il ritorno del suo amato Giorgio De Stefano e intanto si consola con la bambina che proprio da lui ha avuto in piena pandemia proprio a poche ore dal suo arresto. Il giovane imprenditore non si è potuto godere i primi giorni di paternità al fianco della sua compagna ma lei continua ad andare avanti con al fianco la sua gemella che non la lascia mai. Già in tempi non sospetti proprio Silvia Provvedi si era detta dalla parte di Giorgio confermando che l’avrebbe aspettato con ansia per vivere la loro vita e, a quanto pare, le cose non sono cambiate visto che proprio lei, nelle storie, ha postato un video in cui mostra il pensiero ricevuto dal suo compagno in occasione del loro anniversario, due anni insieme.

LA DEDICA DI GIORGIO DE STEFANO A SILVIA PROVVEDI

Con tanto di rose rosse e un romantico biglietto, Giorgio de Stefano ha omaggiato la sua compagna con una citazione tratta dal noto brano di Arisa intitolato ‘Meraviglioso amore mio’ che lei ha usato come sottofondo del suo video social: “Grazie di esistere, buon anniversario amore mio. Tuo Giorgio”. Il tutto accompagnato da un mazzo di rose rosse che sicuramente avranno colpito favorevolmente la bella Silvia che troverà in questo la forza di andare avanti quando sono ormai passati oltre due mesi dall’arresto del suo amato Giorgio continuando a mantenere la sua linea di “silenzio” sulla questione. Silvia adesso è pronta a stare insieme alla piccola Nicole e alla sorella continuando a sperare di vivere il suo sogno d’amore visto che non è la prima volta che si trova a fare i conti con una situazione così complicata.



