Giorgio di Danimarca, marito della regina Anna Stuart/ Insieme dal 1683, nessun erede

Giorgio di Danimarca e Norvegia fu il consorte della regina Anna di Gran Bretagna. Nacque nel 1653 nel Castello di Copenaghen, figlio minore del re Federico III di Danimarca e Norvegia e della regina Sofia Amalia di Brunswick-Lüneburg. Giorgio ricevette un addestramento militare e compì un Grand Tour in Europa, trascorrendo otto mesi tra il 1668 ed il 1669 in Francia e sei mesi in Inghilterra nel 1669.

Maria De Filippi choc "Innamorata di Carlo Conti"/ Pubblico sconvolto da rivelazione

Quando il padre morì nel 1970, il fratello maggiore Cristiano ereditò il trono danese. Nel 1674, Giorgio venne candidato al trono polacco mail suo strenuo luteranesimo di Giorgio fu il principale ostacolo per la sua elezione a sovrano della cattolicissima Polonia. Danimarca e Gran Bretagna erano paesi di fede protestante, per questa Carlo II d’Inghilterra considera Giorgio un consorte ideale per la nipote Anna. Giorgio e Anna erano lontanamente imparentati (entrambi erano discendenti di re Federico II di Danimarca), ma non si erano mai incontrati.

Seat Music Awards 2021, 1ª puntata/ Diretta, scaletta cantanti: omaggio a Morricone

Il matrimonio di Giorgio e Anna Stuart

Giorgio e Anna Stuart si sposarono il 28 luglio 1683, presso il palazzo reale di St. James a Londra. Il principe ricevette subito diversi privilegi: divenne cavaliere dell’ordine della Giarrettiera, membro del Privy Council e il Parlamento gli votò una rendita annua di 24.000 sterline. Non ebbe mai accesso alla Chiesa d’Inghilterra, anglicana, poiché rimase sempre di fede luterana. “Parliamo di prendere il te, di andare a Winchester, nonché di riposarci in estate, che sarà il picco della mia ambizione. Dio mi ha riservato una vita tranquilla”, scrisse Giorgio a un amico poco dopo le nozze.

MADAME/ 'Scoperta' da Ronaldo e apprezzata a Sanremo: "Contenta mi abbiano capita"

La coppia continuava ad avere figli, che però non riuscivano a sopravvivere: tra il 1684 e il 1700 ebbero diciotto parti. Nel 1689 nacque un erede maschio, il duca di Gloucester Guglielmo. Il giovane principe morì a 11 anni nel 1700. Nel 1685 il padre di Anna, il duca di York, divenne re col nome di Giacomo II. Anna, non avendo eredi, divenne regina il 23 aprile 1702 e regnò fino alla sua morte il 1° agosto 1714. Il principe consorte Giorgio morì qualche anno prima, nel 1708.



© RIPRODUZIONE RISERVATA