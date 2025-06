Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2025…E poi, Giorgio e Adele si sono lasciati: crisi nera tra i due

Sta andando in onda la scelta finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 e nella prossima puntata si scoprirà come procede tra le coppie dopo sei mesi di distanza. Sul sito di Real Time sono disponibili le clip in anteprima su ciò che andrà in onda e quindi possiamo fornirvi delle anticipazioni su Matrimonio a Prima Vista 2025…E Poi e Giorgio e Adele saranno i primi a presentarsi davanti agli esperti: come procederà la loro conoscenza? Non procederà proprio. I due infatti confesseranno agli esperti che subito dopo la fine del programma le tensioni e le incomprensioni sono aumentate.

I problemi tra Giorgio Baradacco ed Adele Carlucci di Matrimonio a Prima Vista 2025…E Poi fondamentalmente continueranno ad essere sempre gli stessi, lui si lamenterà del fatto che Adele è troppo rigida ed intransigente mentre la vorrebbe più leggera e lei a sua volta continuerà ad accusare l’uomo di essere immaturo e di non sapere che cosa voglia dalla vita nonostante abbia già quarant’anni. La ragazza sarà un fiume in piena contro l’uomo. Quest’ultimo confesserà di aver detto di ‘SI’ alla scelta finale non perché pienamente convinto ma solo perché lei era propensa a conseguire la conoscenza.

Dura lite tra Giorgio e Adelegiorg a Matrimonio a Prima Vista…E Poi, lei attacca: “Ha fatto bene la tua ex a tradirti”

E non è tutto perché durante la chiacchierata con gli esperti verrà fuori che la crisi è esplosa a causa di una violentissima lite tra Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025 in cui la ragazza lo ha attaccato lanciandogli una pesante frecciata, ha usato parole forti contro il marito ed è arrivata a dirgli addirittura di essersi meritato il tradimento della sua ex. Da allora la rottura tra i due non si è più sanata e Adele e Giorgio decideranno di divorziare. Si sono visti rare volte e mentre lui vorrebbe almeno che restassero amici, lei invece no ed anzi tra le righe lascerà intendere di essere offesa dall’uomo perché non le ha mai fatto un complimento, punto su cui l’uomo si mostrerà in disaccordo. Insomma niente lieto fine per la coppia.

