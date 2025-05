Matrimonio a prima vista 2025, scoppia lo scontro tra Adele e Giorgio e Francesca ammette: “Sono la coppia messa peggio”

Continuano gli alti e bassi nella coppia di Adele e Giorgio a Matrimonio a prima vista 2025. Lui vorrebbe presentarla ai suoi genitori ma lei non è pronta per questo grande passo. Giorgio è convinto che sia giusto presentarle la famiglia e spiega anche il motivo: “Lei mi ha detto che questa non è una frequentazione perché siamo già marito e moglie quindi il rapporto si è evoluto” Durante la reunion con le altre coppie Francesca ha ammesso: “Pensavo fossimo noi la coppia peggiore invece sono loro la coppia messa peggio.”

Durante un’uscita con gli amici di lui, tra Adele e Francesco di Matrimonio a Prima Vista 2025 c’è stato più di uno scontro: “Tu non provi a metterti nei mia panni. Invece di cercare di capire il perché pensi che è strano e basta” è sbottata Adele che poi ha aggiunto: “Fai dei bellissimi discorsi ma devo vedere se poi li trasformi in fatti.” “Lei di fronte ai miei amici si è un più chiusa” ha concluso Giorgio.

Successivamente Giorgio si è commosso vedendo le foto del matrimonio: “Vedere le foto mi ha portato indietro a quando l’ho incontrata ed è stato bellissimo e commovente. Il fatto che io mi sia emozionato vuol dire che c’è qualcosa dentro che devo capire” Adele: “Il nostro matrimonio non è stato tutto rose e fiore come si dice.” Durante la reunion con le altre coppie sono venuti fuori tutti i problemi tra Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025: “Noi ci siamo sempre detti che non siamo innamorati, ci stiamo conoscendo, ci stiamo scoprendo, ci sarà un motivo per cui ci hanno messo insieme però io ho la mia vita che è quasi completa e l’amore è solo il tassello che mi mancava…Io non ho trasporto verso Adele, al momento non c’è passione forte.” ha ammesso Giorgio mentre Adele è sbottata: “Io sono una persona molto introspettiva e critica nei miei confronti ed in lui questa parte non l’ho vista ed ha 40 anni non 25. Io avrei voluto un di più che non c’è mai stato. Io mi vedo come la persona più ‘vecchia’ io volevo un uomo non un ragazzino.”