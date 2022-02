Giorgio e Adele Compagnoni, genitori di Deborah/ Il rapporto col figlio morto, Jacopo

Giorgio e Adele Compagnoni sono i genitori di Deborah, ex campionessa di sci alpino ospite nel pomeriggio di oggi a “Verissimo”. I due coniugi sono stati travolti a dicembre da un grande e inaccettabile dolore, che coincide con la morte del figlio Jacopo, fratello dell’azzurra. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga e per lui non c’è stato niente da fare. Come ha riferito Deborah a Silvia Toffanin, “purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata”.

I suoi genitori sono ancora comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”. Suo papà, invece, “si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va avanti, dobbiamo sostenerci l’una con l’altro in famiglia e dobbiamo pensare che Jacopo ci stia guardando e che sia orgoglioso di tutti noi”.

GIORGIO E ADELE, GENITORI DI DEBORAH COMPAGNONI: LE FESTE DI PIAZZA PER LA FIGLIA

Giorgio e Adele Compagnoni sono stati quindi travolti da un destino amaro e inaccettabile. Loro hanno sempre vissuto per la famiglia e per i loro figli e non si sono mai tirati indietro quando era il momento di sostenerli o di festeggiarli. Un po’ come accadde dopo i Mondiali di Sestriere, con la bicampionessa mondiale che, al suo rientro a casa, ricevette l’abbraccio affettuoso della sua vallata, con oltre 1.000 persone che affollarono la piazza di Santa Caterina Valfurva per applaudirla.

Insieme a lei, quel giorno, c’erano anche e soprattutto i suoi genitori e Deborah giunse a quella celebrazione corale dei suoi trionfi sulle nevi piemontese seduta su una carrozza e accompagnata proprio dai genitori.

