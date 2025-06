Adele e Giorgio, il colpo di scena nello speciale di Matrimonio a prima vista 2025: esplode la tensione…

Riflettori puntati su Giorgio e Adele di Matrimonio a prima vista 2025, con la consueta domanda che apre lo speciale: stanno ancora insieme o si sono lasciati? La coppia, malgrado qualche alto e basso vissuto nell’esperimento di Real Time, arriva a questo appuntamento conclusivo in armonia. Almeno questa è la prima sensazione che sembra emergere dalla gestualità affettuosa che unisce la coppia. Si parte bene, dunque, ma stando alle anticipazioni dell’ultima puntata gli ostacoli sono dietro l’angolo.

Infatti le tensioni prendono ben presto il sopravvento e qualcosa si incrina sul più bello tra Giorgio e Adele. Nasce così un piccolo diverbio all’interno della coppia, ma anche una confessione spigolosa del marito davanti alle telecamere di Real Time. L’uomo ammette infatti di sentirsi a disagio di fronte a determinate pressioni di Adele. Il problema viene dunque scoperchiato, quando Giorgio parla apertamente del desiderio di diventare madre della compagna.

Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista 2025 si danno una possibilità: nubi all’orizzonte?

La sua volontà, che Giorgio rispetta appieno, viene però vissuta negativamente dallo stesso. L’uomo definisce il desiderio di Adele una “scadenza pianificata” che in qualche modo finisce per infastidirlo e frenarlo. Ci pensa Adele ad ammorbidire la sua posizione pur non rinnegandola. D’altronde ha solo venticinque anni e dice di non sentire nessuna urgenza al momento. Comprensibile tuttavia che sogni una famiglia in futuro e allora – alla luce di questo – lasciano più dubbi le incertezze e le perplessità di Giorgio. Quest’ultimo ammetterà infatti di sentirsi limitato, senza escludere ripercussioni sul piano passionale. Insomma un brutto colpo di scena per la coppia, che comunque si dà un’ulteriore possibilità dopo aver partecipato allo speciale. Giorgio e Adele di Matrimonio a prima vista usciranno insieme e ancora sposati ma le nubi all’orizzonte non mancheranno. Come finirà tra i due sposi?