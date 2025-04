Non scatta la scintilla tra Giorgio e Adele a Matrimonio a prima vista 2025. Eppure, la coppia ci sta regalando grossi spunti in queste prime puntate. Tra i due novelli sposi non sembra esserci grande intesa e questo a causa di un primo impatto che non è stato favorevole. In particolare, Adele, guarda con perplessità all’aspetto fisico del marito. La sua altezza gli crea un disaggio non indifferente e rischia di innervosirsi quando lui fa il simpatico con lei, con alcune battute relative alla scarsa dimestichezza con le attività sportive.

“È come se io ripetessi tutti i giorni che ti vedo dall’alto al basso”, ha tuonato la moglie, dimostrando subito un certo caratterino. Le incomprensioni non mancano e la luna di miele a Dubai non sembra migliorare le cose all’interno della coppia. Eppure, un bacio (flop!) è già scattato tra Adele e Giorgio durante queste prime puntate. Gli argomenti spigolosi non mancano, così come i rimproveri che lei ha mosso a lui per aver bevuto del vino.

Adele e Giorgia, esperimento in salita a Matrimonio a prima vista 2025: ecco perché

Insomma, Adele è spesso giudicante nei confronti di Giorgio e la loro avventura a Matrimonio a prima vista 2025 non si può di certo definire in discesa al momento. “Ci si può divertire anche senza bere”, ha sentenziato lei. C’è poi l’ultima discussione legata al flirt, agli eventuali tradimenti concessi e o perdonati in una coppia, che divide gli sposi. In questo caso la mentalità più retrograda sembra quella di Giorgio, che fa intendere di dover flirtare con altre ragazze per sentirsi uomo. E le cose non miglioreranno con l’inizio della convivenza, almeno stando alle anticipazioni della nuova puntata di Matrimonio a prima vista.

Posizioni che complicano non poco il percorso di questa coppia. Dando una sbirciata agli umori del web e dei social, abbiamo a che fare coi due concorrenti più complicati di questa edizione. Come a dire che Giorgio e Adele, alla fine dell’esperimento, si separeranno. E’ davvero già tutto scritto? Lo scopriremo nelle prossime puntate…