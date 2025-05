È davvero finita tra Adele e Giorgio? Aria di crisi per la coppia di Matrimonio a prima vista 2025

Titoli di coda per Giorgio e Adele a Matrimonio a prima vista 2025? Forse è ancora troppo presto per dirlo, di sicuro il vento non è favorevole all’interno della coppia e l’aria che tira preannuncia tempeste pericolose. La convivenza tra i due sposi prosegue infatti tra alti e bassi, con i bassi che sembrano prevalere soprattutto quando il ragazzo si confida per la prima volta con la moglie, rivelando alla compagna i suoi dubbi sul loro rapporto.

La reazione di Adele non è delle migliori e sembra allontanare definitivamente Giorgio, che trova forse nel suo modo di porsi alcune risposte che stava cercando. tutto accade durante una cena con amici, quando il ragazzo dichiara di non sentirsi innamorato. Viva la sincerità, ma Adele ci rimane malissimo. Di sicuro il tatto non sembra essere il punto forte di Giorgio, ma poco importa perché tra i due sposi ormai sembra esserci un muro.

Adele e Giorgio, Matrimonio a prima vista 2025: tentativo disperato della moglie per far ricredere lo sposo

Nel corso della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2025, la moglie cerca di far cambiare idea a Giorgio. Adele infatti si ricompone e tenta di portare una ventata di leggerezza nella sua storia con Giorgio. Giustamente fa notare al compagno che un mese di conoscenza non è sufficiente per trarre conclusioni così affrettate e si dice convinta che possa nascere l’amore.

Per Giorgio, però, le cose non stanno così. Il suo pensiero è questo: la scintilla scatta subito o non scatta mai. Frasi perentorie che affievoliscono i tentativi della moglie, che rischia di dover accettare l’ennesima porta in faccia. Sensazioni negative sulla coppia: lo sposo sembra orientato ad annullare il matrimonio. Sarà davvero così? La nuova prova arriverà nella puntata in onda oggi su Real Time: è Adele a doversi trasferire a casa di Giorgio e ad intraprendere la convivenza. Riuscirà questo momento ad avvicinarli o sarà davvero la fine di questo matrimonio?

