Matrimonio a prima vista 2025 Italia continua la sua corsa su Real Time con successo da parte del pubblico a cui piace questo tipo di programmi che hanno una certa attinenza alla realtà, anche se bisogna sempre fare i conti con il fatto che in tv molto spesso la verità è un ospite nascosto nel seminterrato. Nella puntata che andrà in onda stasera in prima serata si potrà vedere come procede il viaggio delle tre coppie una volta concluso il viaggio di nozze.

Giorgio e Adele sono una delle coppie partecipanti. Sono stati in viaggio di nozze a Dubai e dopo essere tornati il problema della mancata intimità si è fatto sentire, soprattutto dalla parte di lei, che nei confessionali ha fatto intendere che il marito dovesse darsi una seria mossa. E così è stato, perché stando alle anticipazioni pare abbiano avuto dei rapporti nei primi giorni della loro convivenza (a casa di lei).

Matrimonio a prima vista 2025: Adele ha dei forti dubbi su Giorgio

Finalmente l’intimità tra loro c’è stata come hanno testimoniato a Matrimonio a prima vista Italia, quindi tutto sarà in discesa tra Adele Carlucci e Giorgio Badaracco? Assolutamente no, perché lui se n’è uscito con alcune dichiarazioni che le hanno fatto venire dei forti dubbi. Per lui, infatti, non c’è nulla di male nel flirtare con gentilezza con altre persone. Questo servirebbe all’uomo per sentirsi ancora piacente. Ovviamente alla sua neo-moglie tutto questo non va affatto bene.

Adele ha voluto un confronto con la sessuologa Nada Loffredi, ma i disaccordi non sono di certo finiti qui, perché si sono scontrati anche sulla questione figli. Da un lato Giorgio non ha intenzione di diventare padre mentre dall’altra lei prova già questo forte desiderio. Secondo il life coach Andrea Favaretto la coppia dovrebbe parlare di allargare la famiglia solo quando si è raggiunta la giusta stabilità.

