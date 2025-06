Sono passati alcuni mesi dalla registrazione dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2025 E poi… e ora Giorgio e Adele si ritrovano al tavolo di confronto, per aggiornare gli esperti sulla loro relazione. Ebbene la coppia che aveva deciso di proseguire il percorso sentimentale alla larga delle telecamere ha fatto subito capire di aver trovato parecchi ostacoli nella vita di tutti i giorni. Le anticipazioni della puntata di questa sera, mercoledì 11 giugno, fanno emergere immediatamente fraintendimenti ed incomprensione tra i due sposi.

Qualcosa non ha funzionato tra Giorgio e Adele e in questo appuntamento conclusivo di Matrimonio a prima vista 2025, cercano di capirlo assieme agli esperti. Ebbene il carattere rigido di Adele sembra aver intimidito il compagno, che a sua volta dopo la registrazioni è andato avanti con poca convinzione. Il marito non fa mistero di non averci creduto abbastanza, ma sembra attribuire parecchie responsabilità alla compagna.

Adele, dal canto suo, rigetta le accuse di Giorgio e sembra provare acredine nei suoi confronti. Al tavolo volano parole grosse, regna il nervosismo tra i due ex compagni di Matrimonio a prima vista 2025. “Non posso stare con un quarantenne che non ha ancora capito cosa vuole dalla vita”, tuona l’ex concorrente. Ed ecco che nel culmine della tensione, la coppia vuota definitivamente il sacco su quanto accaduto. Pochi giorni dopo l’ultima registrazione, pare che Adele avesse inferto una stoccata profonda al marito, dicendogli di aver meritato il tradimento della sua ex fidanzata.

Un colpo basso che il marito non ha digerito e che lo ha portato a chiudersi definitivamente. Non ci sono stati infatti più riavvicinamenti, anche se oggi Giorgio sembra non sbarrare le porte ad un’amicizia o qualcosa del genere. Adele, al contrario, preferisce chiudere e guardare oltre. E’ davvero finita?