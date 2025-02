Giorgio e Claudia D’Agostino: dal bacio alla crisi a Uomini e Donne

Giorgio e Claudia d’Agostino tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, per un nuovo confronto. Chiusa la frequentazione con Diego Tavani, Claudia si è rimessa subito in gioco trovando in Giorgio la persona con cui dare il via ad una nuova conoscenza. A conquistare le attenzioni di Claudia è stato Giorgio, un altro cavaliere del parterre con cui c’è stato un feeling immediato. Durante uno dei primi confronti al centro dello studio, Claudia e Giorgio hanno raccontato di un bacio molto passionale. La dama ha mostrato molto entusiasmo nei confronti del cavaliere che, a sua volta, non nasconde il reciproco interesse.

Tra il cavaliere e la dama del trono over è così cominciata una conoscenza che sembrava destinato a dare il via ad una bellissima storia d’amore ma anche in questo caso, gli imprevisti non mancano.

Tra Giorgio e Claudia D’Agostino una nuova dama?

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 febbraio 2025, Claudia D’Agostino e Giorgio tornano al centro dello studio. Il cavaliere racconta di aver trascorso una settimana particolare durante la quale lui ha subito la scelta di Claudia di prendere un po’ le distanze. “Questo è il modo per andare avanti?”, chiede il cavaliere che non condivide la scelta della dama di allontanarsi senza prendere una decisione definitiva.

“Secondo te io vorrei continuare con questo atteggiamento? Questa volta io mi sono esposta tanto. Sei tu che non sei sicuro di volermi dare un’esclusiva perché non vuoi chiudere le porte ad altre donne e per come sono fatta io che sono gelosissima, non lo accetto. Se tu vuoi continuare così, tolgo anch’io l’esclusiva”, dice Claudia in studio mentre Giorgio resta fermo sulla propria posizione.