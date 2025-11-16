Chi sono Giorgio e Leonardo, i figli di Giovanni Allevi: vita privata, passioni e riservatezza assoluta della famiglia.

Vi siete mai chiesti chi sono i figli di Giovanni Allevi? Si tratta di Giorgio e Leonardo, nati dall’amore tra il musicista e la moglie Nada Bernardo. Di recente si sta parlando molto del celebre compositore, che nel 2022 ha rivelato pubblicamente di avere una malattia, il mieloma multiplo, patologia che lo ha costretto a prendersi una pausa ritirandosi dalla scena pubblica per concentrarsi sulle cure.

Giovanni Allevi ha costruito una splendida famiglia con la moglie Nada Bernardo, e nonostante lui sia un personaggio pubblico ha scelto di mantenere elevatissima la privacy sulla sua famiglia, senza esporre i figli davanti alle telecamere. Da quel poco che si sa, anche la moglie Nada è a sua volta una pianista: i due vivono insieme a Milano e lei è stata anche la sua manager.

Giorgio e Leonardo, cosa fanno i figli di Giovanni Allevi?

Come abbiamo precisato sopra, non si sa molto sui figli di Giovanni Allevi. In generale, la loro famiglia resta sempre lontana dai riflettori senza mai alimentare il gossip. Nonostante ciò, il compositore aveva parlato positivamente dei figli e della moglie, raccontando di vederli come un porto sicuro: “La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca, spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono”, aveva raccontato a Famiglia Cristiana nel 2015, “Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e soprattutto cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi”.

Poi è arrivato il tumore, e per un periodo Giovanni Allevi si è allontanato dalle scene per prendersi cura di sè. Il compositore ha sempre precisato di aver lasciato grande libertà ai ragazzi di seguire la loro strada e capire se sono appassionati come il padre di musica o meno: “Poi saranno loro a scegliere la strada”, aveva dichiarato.