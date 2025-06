Giorgio e Gaetano detto Ninni, chi sono i figli di Amanda Lecciso, Iago Garcia svela un retroscena: "Li ho incontrati, ecco come hanno reagito"

Figli di Amanda Lecciso, chi sono Giorgio e Gaetano (Ninni), la sorella Loredana: “Mamma eccezionale”

Ospiti a La volta buona nella puntata di oggi, giovedì 3 luglio 2025, Amanda Lecciso e Iago Garcia concederanno per la prima volta un’intervista di coppia a Caterina Balivo dove si sbilanceranno sulla loro storia d’amore, dall’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello all’innamoramento sbocciato dopo la fine del reality e come procede. Nella vita sentimentale della Lecciso però ci sono stati due grandi amori e la nascita di due straordinari figli che le hanno dato la gioia di essere madre ed impreziosito la sua esistenza.

Chi sono i figli di Amanda Lecciso? L’ex concorrente del Grande Fratello giovanissima ha avuto una lunga relazione con Antonio Greco, un avvocato lontano dal mondo dello spettacolo. Dal loro amore è nato il figlio Giorgio che oggi ha 16 anni. Dopo la fine della relazione con Greco, Amanda ha conosciuto l’attore e produttore cinematografico Ivo Micioni e i due si sono sposati e sono diventati genitori di Gaetano, detto Ninni, che oggi ha 10 anni. In una passata intervista la sorella Loredana ha confessato: “Mia sorella è una mamma eccezionale.”

Giorgio e Gaetano (Ninni), chi sono i figli di Amanda Lecciso: Iago Garcia svela un retroscena

Dopo la fine delle due grandi ed importanti storie d’amore, adesso Amanda Lecciso sta insieme a Iago Garcia, i due sono usciti allo scoperto nei mesi scorsi. E nelle scorse settimane l’attore spagnolo in un’intervista a Nuovo Tv ha rivelato di aver già conosciuto i figli di Amanda Lecciso. Iago ha ammesso che sin da subito gli hanno fatto un’ottima impressione e sono entrati in sintonia, il più grande, Giorgio è molto più maturo della sua età mentre Ninni, come viene chiamato simpaticamente il più piccolo, è molto affettuoso e quando lo ha visto è immediatamente corso ad abbracciarlo. Insomma ci sono già state le presentazioni e il rapporto tra Iago e Amanda sembra già viaggiare sui binari giusti e ad elevata velocità.