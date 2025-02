Giorgio Edipio, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: età, lavoro e curiosità

Claudia D’Agostino, dopo aver chiuso la sua frequentazione con Diego Tavani a Uomini e Donne, ha iniziato a frequentare Giorgio Edipio. Un cavaliere sul quale si sono d’altronde accesi i riflettori anche per il pubblico, che ha apprezzato il fascino dell’uomo. Giorgio è uno dei cavalieri più giovani del parterre maschile: ha 39 anni, è napoletano ed è un papà separato. Ha un passato da calciatore ed è appassionato di sport. Cura, infatti, il suo corpo allenandosi in palestra, poi ama viaggiare e trascorrere le serate con gli amici quando non lavora come assicuratore.

Nello studio di Uomini e Donne, Giorgio ha conosciuto Claudia, alla quale si è detto interessato. I due hanno iniziato una frequentazione che dura, ormai, da qualche settimana e sembra esser diventata, almeno per la dama, qualcosa di importante.

Claudia e Giorgio, frequentazione verso il capolinea?

Claudia D’Agostino – che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto anni fa come corteggiatrice e poi scelta del tronista Andrea Offredi – ha infatti ammesso di essere molto presa da Giorgio. Tuttavia, teme che il cavaliere non lo sia altrettanto e che, anzi, si stia guardando ancora intorno. Claudia, anche nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, ammetterà di trovare che Giorgio non sia del tutto concentrato su di lei, il che potrebbe creare in questa possibile nuova coppia una precoce spaccatura. Il cavaliere prova davvero dei sentimenti per Claudia o la sua è soltanto un’attrazione fisica destinata a spegnersi?

