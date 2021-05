Giorgio, Francisco, Monica Rutelli, figli Francesco e Barbara Palombelli/ “Ci hanno insegnato tanto”

Giorgio, Francisco, Monica Rutelli sono i figli adottivi di Francesco e Barbara Palombelli: un lungo percorso per la coppia che, dopo la nascita del primo figlio, hanno deciso di allargare la famiglia ricorrendo all’adozione. La coppia, felicemente sposata dal 1982, ha quattro figli:i primo è Giorgio nato nel 1982. Poi sono arrivate le adozioni di Francisco nel 1993, mentre nel 2000 sono arrivate Serena e Monica. “ll primo figlio adottato siamo andati in Equador. È stata e rimane una scelta difficile per ogni bambino che abbiamo adottato, non è facile adottare un bambino che ha una storia pregressa importante… Ci hanno insegnato tanto, ognuno di loro” – ha raccontato la coppia formata dal giornalista e dalla conduttrice televisivo.

Un grande amore quello tra i due che, interrogati sul segreto della loro fortunata unione, hanno rivelato: “bisogna condividere il più possibile. Aiuta anche il fatto che io abbia lasciato la politica e sia fuori da i riflettori. È una questione di equilibro”.

Giorgio, Francisco, Monica Rutelli, figlio naturale e adottivi di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Nella vita di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli i figli sono la gioia più grande. Dopo la nascita di Giorgio, il figlio naturale, la coppia ha però deciso di offrire una grande opportunità a quei bambini abbandonati ricorrendo all’adozione. Un percorso lungo e difficile per la coppia che però nel corso degli anni è riuscita ad adottare tre bambini. Il primo è Francisco, bimbo nato a Quito in Ecuador e cresciuto in una struttura gestita dalle suore. Un’adozione che proprio la conduttrice di Forum ha ricordato così: ” fu un viaggio interminabile, 22 ore di aereo, poi Quito è a quasi a 3000 metri sul livello del mare quindi eravamo veramente stanchissimi e lo vidi lì con un fiore in mano e vestiti sgualciti”.

L’incontro con Francisco è stato da subito determinante per la giornalista che ha rivelato: “per tre giorni restammo io e lui in albergo, aveva la febbre altissima quindi ero preoccupatissima, ci mettemmo in camera a guardare e riguardare La Sirenetta”. Lo stesso colpo di fulmine è scattato anche per Cisco come ha ricordato la Palombelli: “cominciò a chiamarmi mamita già dal primo giorno. Fu una grande emozione”.

