Giorgio, Francisco, Monica Rutelli, figli Francesco e Barbara Palombelli/ Quell’infanzia difficile che…

Un desiderio che aveva sin da bambina e che l’ha spinta ad adottare ben tre ragazzi e allargare così la sua famiglia. Questa è la storia di Barbara Palombelli che, fianco del marito Francesco Rutelli, ha coronato il suo sogno anche se questo l’ha fatta andare incontro ad una serie di fatti molto complicati. L’adozione non è facile nemmeno quando la coppia in questione ha due nomi così famosi e altisonanti e la stessa giornalista e conduttrice di Forum parlando proprio di Francisco, Monica e Serena, i tre figli adottati, racconta: “L’abbandono che i ragazzi hanno subito li accompagnerà tutta la vita. C’è sempre questa rabbia che condividono tutti i ragazzi che sono stati abbandonati, un dolore e un rabbia che in fondo forse non li abbandonerà mai”. Francesco Rutelli ammette le difficoltà ma anche il percorso tortuoso che li ha portati ad essere famiglia, nel vero senso della parola.

Giorgio, Francisco, Monica Rutelli chi sono i figli Francesco e Barbara Palombelli

I due “hanno avuto” quattro figli, tre di questi arrivati con l’adozione (l’ex gieffina Serena Rutelli compresa). I figli ‘non noti’ della coppia sono Giorgio, l’unico naturale, Francisco e Monica Rutelli. Il loro unico figlio naturale, Giorgio è nato nel 1982 ma nonostante il suo arrivo, la coppia ha deciso di optare per l’adozione, idea maturata in famiglia dopo che uno zio di Barbara ha deciso di adottare 4 figli. I loro tre figli adottivi sono arrivati nel 1993 quando i due volarono in Ecuador e trovarono Francisco con in mano un fiore, aveva cinque anni e si rivolse alla Palombelli chiamandola “mamita”. Qualche anno dopo, nel 2000 arrivano anche Serena e Monica segnate non solo dall’abbandono ma anche dalle violenze ricevute dal padre “Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia”. Cosa racconterà di loro sul palco dell’Ariston questa sera a Sanremo 2021?



© RIPRODUZIONE RISERVATA