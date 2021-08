Giorgio Ginex, ex marito Veronica Pivetti/ Un matrimonio durato quattro anni, poi…

Giorgio Ginex è l’ex marito di Veronica Pivetti. La loro storia d’amore è durata appena una manciata d’anni. Sbirciando in rete circa i flirt e le relazioni amorose della showgirl, si evince che l’attrice dopo Giorgio Ginex non ha avuto più alcuna storia, almeno ufficialmente. I due sono convolati a nozze nel 1996 e negli anni 2000 si sono lasciati definitivamente. Lui attore e conduttore radiofonico, lei attrice e donna dello spettacolo.

Da noi a ruota libera, Il meglio/ Anticipazioni e ospiti 29 agosto: Insinna e Mentana

Si sono subito trovati ma la loro storia è naufragata dopo pochi anni l’uno a fianco dell’altra. Veronica Pivetti non mai avuto figli e al momento, dopo la rottura di ormai ventennale con Giorgio Ginex, vive a Roma con un’amica di nome Giordana. Benché gli appassionati di gossip siano molti interessati alla vita privata della Pivetti, negli ultimi anni non è più uscito nulla sullo status sentimentale di Veronica.

"Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati"/ Lui paparazzato con un'altra...

Giorgio Ginex, la rottura con Veronica Pivetti. Il “boom” in tv con ‘Vivere’

Sulla vita privata di Giorgio Ginex sappiamo pochissimo. Di certo parliamo di una persona molto riservata, che evidentemente non ama mostrarsi in pubblico. E’ stato sposato con Veronica Pivetti per alcuni anni, poi dopo la rottura è scomparso dai radar del gossip. Il suo curriculum racconta diverse esperienze in ambito televisivo e teatrale.

I più attenti lo ricorderanno per aver interpretato il ruolo del dottor Giacomo Falcon nella soap opera italiana Vivere. Giorgio Ginex ha abbandonato il cast della fiction nel 2005 e ha proseguito le sue esperienze lavorative in radio, senza trascurare la passione per il teatro e più in generale per il mondo del cinema.

Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l'hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA