Giorgio Gori, chi è il marito di Cristina Parodi/ Il grande amore: “Sono stati anni intensi e bellissimi”

Giorgio Gori chi è il marito di Cristina Parodi: un amore longevo e passionale

Giorgio Gori e Cristina Parodi sono insieme da trent’anni, più innamorati e uniti che mai. Si sono sposati nel 1995, e si sono conosciuti quando lei lavorava al TG5 e lui era il direttore della rete. Dal loro amore sono nati figli Benedetta, Alessandro e Angelica.

In tanti anni d’amore sono tante le difficoltà che la coppia ha superato: “Siamo due metà. Sono stati anni intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d’amore” aveva affermato la giornalista tempo addietro. Ancora più complesso è stato il periodo del Covid, in quanto Gori ricopriva già il ruolo di sindaco di Bergamo: “Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato a essere la sua roccia. In quei giorni ci siamo consolati a vicenda. Il fatto di essere insieme, vicini, ci dava molta forza, c’era il sostegno reciproco. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho proprio cercato di essere il più possibile accogliente: Giorgio tornava a casa con un dolore enorme” affermava Cristina Parodi.

Cristina Parodi e i rumor sul tradimento del marito Giorgio Gori

Cristina e Giorgio sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, ma non sono mancati momenti in cui la relazione potesse vacillare. Noto è lo scandalo del 2004 a causa della pubblicazione degli sms tra Gori e Simona Venuta, all’epoca all’apice della carriera con l’Isola dei Famosi.

La conduttrice all’epoca era sposata con Stefano Bettarini, mentre l’ex direttore Mediaset con Parodi. I primi hanno posto fine al loro matrimonio dopo lo scandalo, gli altri invece ne sono usciti insieme: “Da questa montagna di spazzatura, io e Giorgio siamo usciti più uniti di prima” commentava il volto televisivo.

