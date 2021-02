Giorgio Gori, marito Cristina Parodi/ “È stata lei a chiedermi di uscire”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è il marito di Cristina Parodi. Sposati dal 1° ottobre 1995, la coppia ha appena festeggiato 25 anni di matrimonio, le nozze d’Argento. “È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo venticinque anni di matrimonio”, ha detto la Parodi nel febbraio scorso, ospite di Verissimo. Al settimanale Chi ha dichiarato: “Sono stati anni intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d’amore. Comunque siamo qua, io e lui, 25 anni dopo con la voglia di stare insieme e di condividere“. In una recente intervista nella trasmissione di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone, il sindaco di Bergamo ha raccontato come sia nato l’amore per Cristina Parodi, quando entrambi lavoravano a Mediaset: “Prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale. È stata lei a chiedermi la prima volta di uscire insieme”. Gori e la Parodi hanno avuto tre figli: Benedetta (nata nel 1996), Alessandro (nato nel 1997) e Angelica (nata nel 2001).

Giorgio Gori: venticinque anni al fianco di Cristina Parodi

Nel 2004 il matrimonio di Cristina Parodi e Giorgio Gori è finito sotto i riflettori causa la pubblicazione di una sfilza di sms tra l’ex direttore di Canale 5 e Simona Ventura. “Da questa montagna di spazzatura, anzi di mer*a, scusi il termine, io e Giorgio siamo usciti più uniti di prima. E qui non è successo niente che possa scalfire l’intensità dell’amore che esiste tra noi”, aveva detto Cristina Parodi a Repubblica nel 2005. La coppia, che ha da poco festeggiato il venticinquesimo anniversario di nozze, ha affrontato insieme i terribili mesi di lockdown lo scorso marzo e la drammatica situazione della città di Bergamo: “Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia. In quei giorni ci siamo consolati a vicenda. Il fatto di essere insieme, vicini, ci dava molta forza, c’era il sostegno reciproco. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho proprio cercato di essere il più possibile accogliente: Giorgio tornava a casa con un dolore enorme”, ha detto la giornalista a Chi.



