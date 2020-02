Giorgio Gori, marito Cristina Parodi/ “Siamo due mezze mele, perfetti insieme”

Sono 25 gli anni di matrimonio di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Silvia Toffanin lo ricorda a Verissimo nel corso dell’intervista alla conduttrice che ammette “Sì, sono nozze d’argento. Infatti dobbiamo fare un festone perché vale la pena, è un traguardo importante, una gioia continua, quindi è bello anche celebrarla.” La Parodi ammette a Verissimo di essere molto innamorata di lui: “Siamo due mezze mele, siamo perfetti uno per l’altra, anche se siamo molto diversi. – e aggiunge – Giorgio è una persona più razionale, molto intelligente, più rigorosa.. io invece sono molto più istintiva, molto più di pancia, un po’ pazzerella. Però ci compensiamo, lui è la persona con la quale sto meglio in assoluto e io per lui.”

Cristina Parodi elogia suo marito Giorgio Gori: “Lo ammiro tanto”

L’amore cambia ma in meglio, un’evoluzione che Cristina Parodi sottolinea a Verissimo: “Un amore ti stupisce sempre perché poi cambia, non è l’amore degli inizi, però se c’è davvero è bellissimo anche dopo.” Giorgio Gori oggi lavora in politica e la Parodi, in merito, ammette di vederlo “Molto bene. È molto determinato e a lui piacciono le sfide. – dichiara, poi aggiunge – La politica è una cosa che ha sempre amato e fatto anche da ragazzo, poi ha cambiato carriera ed è entrato in televisione. Lui ci crede che la politica possa cambiare la vita della gente e ha ripreso a studiare”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA