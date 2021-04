Giorgio Gori, marito Cristina Parodi/ “Un anno complicato ma in due..”

Cristina Parodi e Giorgio Gori: 25 anni di matrimonio e tre figli Benedetta, Alessandro e Angelica

Oltre ad essere il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori è anche il marito di Cristina Parodi. In questi mesi lo abbiamo visto spesso in tv proprio per parlare della situazione e dell’emergenza sanitaria che ha reso proprio la sua città un triste testimone del dolore e delle perdite, e questa sera sarà la moglie a portare in tv questa testimonianza. Nello speciale La Canzone segreta dedicato proprio alle vittime del Covid, sarà ospite in studio da Serena Rossi, proprio Cristina Parodi, la giornalista moglie di Giorgio Gori, cosa rivelerà a quel punto sulla loro vita e su questo ultimo anno infernale? I due sono sposati dal 1° ottobre 1995 e insieme sono già giunti (e hanno superato) il traguardo dei 25 anni di matrimonio, nozze d’Argento, ed è proprio che lei che è rimasta al fianco del marito in questo anno difficile fatto di dolore e polemiche. Proprio lei, ospite a Verissimo, è tornata a parlare del loro rapporto spiegando: “È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo venticinque anni di matrimonio”.

Stefano Fresi per Luca Argentero a Canzone segreta/ Il brano di Concato è dedicato a…

Cristina Parodi e Giorgio Gori uniti in questo anno difficile

La storia d’amore di Giorgio Gori e Cristina Parodi va avanti ormai da quasi trent’anni e sembra che il loro segreto sia proprio legato alla loro voglia di condividere tutto. Ospite di “Oggi è un altro giorno”, proprio il sindaco di Bergamo ha raccontato la scintilla che ha fatto nascere l’amore con la moglie Cristina Parodi, quando entrambi lavoravano a Mediaset in versione giornalisti: “Prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale”. Ma qual è stata la loro prima uscita ufficiale? Sembra che sia stata proprio la Parodi a fare il primo passo, con un ottimo risultato a quanto pare..

LEGGI ANCHE:

Nina Speranza Argentero, figlia di Luca / L'attore: “con lei apice di felicità”CANZONE SEGRETA/ Ospiti e diretta: Serena Rossi e l'omaggio alle vittime del covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA