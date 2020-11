Giorgio Gori/ Video “Rocco Casalino non l’ho creato io. Lettera del bimbo a Conte…”

Simpatico siparietto tra Gaia Tortora e Giorgio Gori nel corso della puntata di ieri di Omnibus. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, ha stuzzicato il sindaco di Bergamo, ex presidente di Magnolia: «Lei ha la responsabilità di aver creato a livello tv Rocco Casalino, grande personaggio del Grande Fratello e genio della comunicazione, dobbiamo dirlo, perché oggi la carriera di Casalino non è stata fatta a caso». Giorgio Gori ha replicato con il sorriso tra le labbra: «La mia responsabilità si è fermata lì però». Poi ancora Gaia Tortora: «Lei l’ha scritta la lettera a Babbo Natale o ha bisogno di un ghostwriter?». Il riferimento è alla lettera ostentata sui social network dal premier Conte, ricevuta – a quanto dicono da Palazzo Chigi – da un bimbo di cinque anni: «No, mi hanno chiesto di scrivere una lettera a Santa Lucia, si festeggia il 13 dicembre, e la scriverò di mio pugno. Quella che abbiamo letto ieri non sembrava una lettera scritta da un bambino di cinque anni». Una replica ovviamente senza cattiveria, così come la battuta finale di Gaia Tortora: «Speriamo che i bambini di cinque anni scrivano in maniera più da bambini di cinque anni (ride, ndr)». Qui di seguito il video:





© RIPRODUZIONE RISERVATA