Giorgio Letta e Anna Banchi, genitori Enrico Letta/ “Papà un matematico puro”

I genitori di Enrico Letta sono Anna Banchi e Giorgio Letta, fratello minore del più famoso Gianni. Anna Banchi è nata a Sassari e cresciuta a Porto Torres. La nonna di Letta, Elsa Bazzoni, era vicina di casa della famiglia di Francesco Cossiga. Anna lasciò la Sardegna per andare a studiare a Pisa, dove conobbe Giorgio Letta, abruzzese di Avezzano. Vincenzo Letta, il padre di Giorgio, era sopravvissuto al Terremoto della Marsica del 1915, in cui persero la vita la madre e tutte le sorelle. Giorgio, classe 1936, si è laureato in matematica all’Università di Pisa nel 1958 e ha poi frequentato la Scuola di Perfezionamento in Matematica presso la Scuola normale superiore. Nel 1967 è diventato professore ordinario di Calcolo delle probabilità presso l’Università di Pisa, ruolo che ha ricoperto fino al pensionamento nel 2007, anno in cui è stato nominato professore emerito.

Gianni Letta, zio di Enrico/ Braccio destro di Berlusconi in corsa per il Quirinale

Giorgio Letta e il rapporto con il fratello Gianni

Intervistato da Vanity Fair, Enrico Letta ha ricordato la sua infanzia a Pisa, dove è nato nel 1966: “Ho avuto una grande fortuna perché mio padre, professore di matematica, per alcuni anni ha fatto il visiting professor a Strasburgo, e ci portava con sé. Vivere all’estero da bambino ti apre la mente”. Parlando del padre Giorgio e del suo rapporto con il fratello Gianni ha detto: “Papà è un matematico puro, a differenza dello zio Gianni non si è mai interessato di politica. Però sono sempre stati molto legati, anche per via dell’età: erano 8 fratelli, e tra loro due c’è poco più di un anno di differenza”. Nella sua carriera di materico, Giorgio Letta si è occupato principalmente di calcolo delle probabilità, di statistica matematica e dei loro metodi matematici.

LEGGI ANCHE:

SFOOTING/ Letta ci mette l’anima, i big di sinistra il phon e la mortadellaDIETRO LE QUINTE/ Le manovre (di centrodestra) per fare il partito europeo di Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA