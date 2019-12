Giorgio Locatelli/ “Accettare è stato un onore ed un riscatto!” (MasterChef Italia 9)

Nella nuova stagione di MasterChef ci saranno tre giudici al posto di quattro: “Questo permette una maggiore velocità – spiega lo Chef Giorgio Locatelli – e anche la possibilità, da parte nostra, di poter interagire di più con i concorrenti, concentrandoci sui piatti”. In MasterChef 2019 ci sarà una maggiore contaminazione con l’etnico “anche se – precisa Locatelli – la cucina italiana è quella che ha meno necessità di attingere dalle altre”. E aggiunge: “MasterChef ha cambiato la connessione che c’era tra buona cucina e elitismo: in futuro la cucina sana e di qualità sarà un diritto”. Tra gli ospiti particolarmente attesi, “giovani chef emergenti e il più grande francese di oggi, Jannick Alleno”, poi i super ospiti tra cui il maestro pasticciere Iginio Massari, gli chef stellati, Jeremy Chan e Henrique Fogaca.

Giorgio Locatelli torna a MasterChef per la seconda volta

Giorgio Locatelli è il cuoco italiano più amato a Londra: perché ha scelto MasterChef Italia? “Sulla cultura gastronomica italiana finora ho girato solo documentari “on the road” per la Bbc con una piccola troupe. Invece a “MasterChef” lavorano 140 persone! Quando me l’hanno proposto ho accettato subito perché per me, che sono andato via dall’Italia a 19 anni dopo il servizio militare, è un riscatto, un onore e un riconoscimento. Ho lavorato in Svizzera, poi al Savoy di Anton Edelmann a Londra, dove mi sono fatto le ossa. Nel 1990 mi sono trasferito a Parigi ricominciando da capo…”, ha svelato intervistato da Sorrisi. Poi racconta cosa apprezza dei concorrenti dei talent: “Li ammiro perché hanno messo la vita in “pausa” per inseguire il sogno di diventare chef. I sogni sono tutto”. Poi ha svelato il suo sogno dopo essere tornato in Italia per il cooking show: “Aprire un ristorante sul mare in Sicilia o in Puglia sarebbe un bel sogno. Ma i miei due locali mi danno già abbastanza filo da torcere. Al momento la cosa non rientra nei miei progetti immediati”. Poi svela il suo cavallo di battaglia: “Dipende dalla stagionalità degli ingredienti. In questo periodo facciamo delle linguine aglio, olio e peperoncino coi “velvet crubs”, granchi dalla pancia morbida come il velluto pescati in Irlanda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA