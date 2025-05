Giorgio Locatelli è conosciuto non solamente per essere uno dei giudici di MasterChef, ma anche per essere un cuoco molto stimato e un imprenditore di successo. Nato a Corgeno, in provincia di Varese, Giorgio è cresciuto nel ristorante stellato che la famiglia gestiva, sul lago di Comabbio. Il locale, La Cinzianella, ha permesso allo chef di appassionarsi alla cucina, tanto da decidere di frequentare la scuola alberghiera e di lavorare poi proprio nel ristorante di famiglia.

Nel 1983 Giorgio Locatelli ha deciso di trasferirsi all’estero, per fare alcune esperienze in giro per il mondo, fino a stabilizzarsi a Londra, dove ha lavorato in una serie di ristoranti. Giorgio Locatelli ha poi vissuto alcuni anni a Parigi per poi far ritorno a Londra, dove ha aperto il ristorante Zafferano, insignito di una stella Michelin nel 1999. Sempre a Londra ha aperto il ristorante Spighetta nel 1997 e poi nel 2009 Spiga, ristoranti poi chiusi. Dal 2002 ha iniziato a gestire invece il locale Locanda Locatelli, che l’anno successivo ha vinto una stella Michelin. Nel gennaio del 2025, la scelta di chiudere anche questo ristorante.

Giorgio Locatelli, chi è: tra imprenditoria e televisione

Nel frattempo Giorgio Locatelli ha continuato a lavorare come imprenditore in giro per il mondo, aprendo ristoranti in varie parti del globo, come quelli a Dubai e in Montenegro. Sempre nel 2025 lo chef italiano ha vinto un bando pubblico per aprire un ristorante nella National Gallery di Londra, uno dei musei più importanti del mondo.

Lo chef lombardo, dal 2018 è inoltre un giudice di MasterChef, nelle ultime edizioni insieme ad Antonio Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Negli anni Giorgio ha più volte spiegato di volersi dedicare solamente a MasterChef per quanto riguarda la TV, ma si è ritrovato in realtà a gestire anche altri programmi affidatigli da Sky, che hanno riscosso un buon successo. Il suo personaggio è infatti molto amato.

