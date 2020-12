Giorgio Locatelli/ Da Masterchef al sì alla zona rossa a Natale ed è polemica!

Giorgio Locatelli è pronto a scendere in pista nella nuova edizione di Masterchef Italia 2020. Arrivato da Londra portando la sua contemporaneità e la sua bravura, lo chef stellato ha conquistato subito il pubblico del cooking show e anche i suoi colleghi giudici che proprio nei giorni scorsi, in uno speciale in onda su Sky, sono andati a cena a casa sua per pensare insieme alla nuova edizione. I tre saranno al timone delle selezioni in onda questa sera e Locatelli ha già promesso che sarà come sempre molto puntiglioso nell’esaminare i piatti che gli si presenteranno davanti. Rimane il fatto che in queste ultime ore, lo chef ha detto la sua anche sulla possibile zona rossa a Natale e Capodanno, zona rossa che implicherebbe la chiusura dei ristoranti ed è per questo che è scoppiata la polemica. Giorgio Locatelli si è detto favorevole alla chiusura e in molti hanno fatto notare che la sua situazione è sicuramente più rosea di altri ristoratori che rischia di non sopravvivere a questo ennesimo lockdown totale.

Chi è Giorgio Locatelli e dove sono i suoi ristoranti?

Ma chi è Giorgio Locatelli? Classe 1963, lo chef è nato in una frazione di Vergiate in cui la famiglia gestiva un ristorante stellato. Per coltivare la sua passione per la cucina, però, decise di andare via poco più che ventenne per lavorare presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, poi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. A quel punto è tornato a Londra dove ha trovato lavoro presso il ristorante Olivo e ha dato vita al suo Zafferano che ha portato a casa subito una stella Michelin già nel 1999. La vera svolta nella sua vita è arrivata con sua moglie Plaxy con la quale ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli. Qualche anno dopo ha aperto un ristorante anche a Dubai, Ronda Locatelli, e dal 2018 è tra i giudici di MasterChef Italia.



